La Policia Local d’Almenara, amb les mascotes

El poble d’Almenara està d’enhorabona ja que la Policia Local ha aconseguit el premi a les Experiències i Bones Pràctiques, concedit pel jurat dels Guardons als Serveis Policials per la Protecció Animal organitzats per la Red para la Protección Animal (REPA) en col·laboració amb la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya. El dimecres passat es va fer l’entrega del premi en el marc de la Jornada sobre Protecció Animal organitzades pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb la participació de la ministra Ione Belarra. Per a nosaltres és tot un orgull recollir aquest premi, que agraïm notablement a l’organització del mateix.

Aquest guardó reconeix el gran treball que està realitzant en aquest apartat la Policia Local d’Almenara, ja que en un poble com el nostre, amb 6.000 habitants, s’han realitzat durant dos anys 467 actuacions amb animals, col·laborant amb la protectora i realitzant un seguiment en els casos d’adopció per al seu èxit. A més, degut a aquesta tasca s’ha adaptat un espai en la Prefectura amb jardí i caseta per a aquells animals que es queden de manera provisional, amb tot el que pogueren necessitar. També destacar que en les xarxes socials de la Policia Local es comunica quan es troba un gos i es té en les dependències per si alguna persona el reconeix. Aquesta gran tasca continuarà en el temps.

Aquesta es una de les nombroses tasques que realitza la Policia Local d’Almenara, afegint-se a les demés que dia a dia realitza tant en seguretat ciutadana, viogen, trànsit i altres matèries. Aprofitant aquest espai d’opinió, volguera felicitar i agrair al cos de la Policia Local d’Almenara, no sols pel guardó, sinó per tota la feina contínua que fan pel nostre poble.

Volguera fer una reflexió sobre la responsabilitat de tindre una mascota. Un gosset no és un peluix ni un joguet. És un ésser viu que s’ha de cuidar i respectar. Traure quan toca, donar-li de menjar, fer-li les atencions veterinàries que pertoquen... Comporta uns deures i obligacions que s’han de tindre amb ell i que els propietaris han de complir. El que no és tolerable és que quan la mascota ja ha crescut, o no realitza la funció per a la que la teníem, s’abandone pel terme i es deixe a la seua sort, com passa desafortunadament massa vegades. Això no pot ser. Cal pensar i reflexionar.

Mentre, continuarem amb la tasca de protegir a les mascotes, cuidant a les que són abandonades o s’han perdut per qualsevol circumstància i recupera el seu propietari amb gran alegria. És una més de les missions de la Policia Local d’Almenara, tasca reconeguda enguany a nivell nacional i que suposa tot un orgull per al nostre poble. Enhorabona!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló