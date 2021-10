Hem tornat

Avui Borriana ja té els monuments fallers al carrer i la festa fallera ja es viu en totes les comissions. La nit de la plantà va tornar a ser la més llarga de l’any, la nit en la que els ninots ixen i es planten al carrer. Els fallers i artistes van treballar per a posar el monument a punt, altres feien els bunyols i preparaven la mistela per a quan arribava el veïnat, i mentrestant, la música de la xaranga sonava de fons. Ja hi havia ganes de tot això. De tornar. Tot això, i més és el que va passar la nit del divendres a Borriana. Es respirava ambient faller.