Moncofa celebra Sant Antoni

Tornen les festes de Sant Antoni, les festes d’octubre, les festes de les penyes!!! Arriba el mes d’octubre i el poble de Moncofa celebra les festes en honor al seu patró, Sant Antoni. Són les festes més esperades i volgudes per tots els habitants de Moncofa, festes en què ens trobem amb els nostres amics i que celebren amb especial entusiasme.

Després d’un any i pico de covid, que han patit moltes persones i veïns del nostre poble, i pels quals vull tindre un sentit record, estem a les portes d’una nova normalitat en la qual hem d’entrar amb cautela i precaució. Al programa no li falta res, tenim els clàssics actes oficials, la missa i processó, acompanyats per la SUM, en honor a Sant Antoni, l’acte institucional del 9’Octubre, l’acte en honor a la Verge del Pilar, dia de la Hispanitat, concerts, disco mòbils, Dj’s, Gustavo Paradís, les nostres ben volgudes Danses Biniesma, pallassos, circ, focs d’artifici, petanca, pilota valenciana, disfresses… i bou al carrer. Aquest últim, fonamental per entendre les festes patronals com a tal en molts dels nostres pobles, en la nostra cultura valenciana i que ha sofrit i està sofrint una persecució injustificada per part de l’administració autonòmica i central.

Enguany, excepcionalment, les festes de Sant Antoni 2021 les organitza l’Ajuntament de Moncofa i vull agrair especialment la feina realitzada per la regidora de Festes, Maria Teresa Alemany Ríos, que amb la col·laboració de la Junta, la Comissió i els voluntaris taurins han donat a llum un ampli programa per a aquestes celebracions.

Però, aquest any ha de ser un parèntesi en la història de les festes de les penyes a Moncofa. Una de les coses més destacables de les nostres festes de Sant Antoni és que cada any, un grup d’amics fa el pas de sacrificar-se i treballar desinteressadament per a organitzar unes festes per a tots els seus veïns, per al poble de Moncofa. Un repte dur, que requereix molt d’esforç i afany i per això es converteix en un acte tan bonic.

Eixa forma d’entendre les festes ha de continuar i per tant l’any que ve (la Penya La Clack) i els següents els penyistes hem de tornar a posar-nos a treballar perquè les festes que vindran siguen millors encara que les passades, perquè el poble de Moncofa ho agrairà.

Per acabar, sols desitge una cosa: el millor per a tots (salut, diversió, companyonia,…) i que disfruteu de les festes d’octubre. Visca Sant Antoni!

*Alcalde de Moncofa