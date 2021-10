Al PSOE no le gustan los cazadores

Desde el PP lo hemos denunciado muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo las veces que haga falta: la izquierda criminaliza a los cazadores y no reconoce la labor medioambiental que llevan a cabo, por ejemplo, en el control de la plaga de especies cinegéticas. Se trata de un injustificado ataque más a todas las tradiciones de nuestras comarcas. A la izquierda le gusta arrinconar e ignorar nuestra historia y cultura, todos aquellos elementos que nos definen –y nos dignifican-- como pueblo. A la izquierda parece gustarle mucho más las tradiciones de otras partes… Usted, querido lector, ya me entiende…

Por eso, la Diputación debe contar con los cazadores para poner en marcha –y debe hacerlo sin más pérdida de tiempo-- la iniciativa del PP para controlar la superpoblación de especies cinegéticas en la provincia, especialmente de conejos y jabalíes. Una iniciativa que fue aprobada con los votos a favor del PSOE y Compromís pero que, solo un mes después, parece que ya se ha convertido en papel mojado. Nada de nada.

Y es que mañana se abre la veda y la izquierda todavía no ha adoptado ninguna medida para que los cazadores ayuden a controlar el exceso de población de diversas especies que tanto daño están haciendo a las cosechas, que tantos problemas causan en el tráfico y que, incluso, provocan graves enfermedades entre los mismos animales.

Pero también hay otro asunto sobre la mesa que la izquierda no quiere abordar, el parany. Y es que la Generalitat valenciana que gobierna el socialista Ximo Puig con la colaboración de Compromís se niega a autorizar la prueba del cesto malla, una modalidad que permitiría recuperar la ancestral tradición del parany. Y eso que ya existe una sentencia que les obliga a hacerlo…

El PP siempre ha apostado de una manera clara por la protección de la caza. Y lo hacemos en la calle y en las instituciones. En el PP consideramos que, a través de sus distintas modalidades, es una tradición que forma parte del ADN de nuestras comarcas. Desde el PP, apoyamos y respetamos a los cazadores, porque sabemos que ellos son imprescindibles en el equilibrio medioambiental. Mientras, la izquierda… Bueno, la izquierda ya sabemos a lo que va… Usted, querido lector, ya me entiende...

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial