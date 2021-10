‘El Frare’

Las tropas del exreligioso generaron muchos problemas a los que llamaban despectivamente gabachos, en particular en el término de Castelló, intimidándoles en el convento de San Francisco, lo que se saldó con represalias a base de fusilamientos a finales de diciembre de 1811, en las tapias del nuevo cementerio sito en lo que después sería Parque de Ribalta. Los expolios de mansiones particulares e iglesias continuaron, así como las contribuciones de guerra exigidas por los franceses a nuestra ciudad, como la de 50.000 duros obtenida el 4 de enero de 1812, a base de encarcelar a muchos de los más pudientes ciudadanos y no darles la libertad hasta que no hubiesen pagado. La represión por parte del ejército galo fue constante, contabilizándose numerosos arrestos que obligaron a secularizar las iglesias de San Miguel, para convertirla en cárcel, y la de los agustinos, en almacén.

El general en jefe Suchet acampó en Castelló en sus idas y venidas de Cataluña a Valencia, con un aire de dueño absoluto. Su primera estancia se hizo preceder por su esposa Honorine, sobrina del rey José I Bonaparte, la cual se acomodó en la señorial casa de los Martí en la calle de Enmedio, vivienda que sería siempre lugar de hospedaje del mariscal napoleónico.

Cronista oficial de Castelló