Infrafinançament i cohesió social

D’aquelles dècades d’irresponsabilitat econòmica resta un llarg llast de trajectòria econòmica que tardarem a corregir. No obstant això, el problema que clama el cel és el nivell d’ingressos. Amb el FLA, la Conselleria d’Hisenda pot pagar amb costos relativament baixos perquè es beneficia que els recursos vénen de l’Estat, però estem davant d’altre tipus de dependència. És com el progenitor/a que controla els diners dels fills quan ja són majors d’edat i hi treballen.

El FLA sosté la despesa corrent i no corrent per a educació i sanitat, on el País Valencià fa un sobreesforç com el que és palès en el nivell de contractació del nou professorat de la Conselleria de Vicent Marzà, any rere any. Educació dedica aquest esforç a pesar dels recursos minvats en una clara aposta per la cohesió social. Si no és així per quin motiu volem un país si aquest no és el resultat de la seua cohesió social i la seua identitat pròpia. Després de descomptar la inversió en aquests sectors estratègics, el País Valencià hi dedica tot el que és possible al pagament d’altres inversions com la dependència, però el nostre escut social a penes deixa marge per a altres qüestions com el suport al teixit econòmic de les nostres empreses petites o els autònoms. O per millorar les nostres infraestructures, si és que aquestes no vénen avalades pel Ministeri.

En un símil que no accepta comparacions però si el sentit, diria que l’antic Regne de València, encunyava moneda i les seues Corts decidien si cedien impostos al Rei, una nostàlgia medieval que sols paga la pena evocar si recuperem amb força la nostra identitat, també la que paga factures amb l’horitzó de pagar-ne més per a millorar la vida de les valencianes i els valencians.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Castelló