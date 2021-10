Mirar al terme de Castelló

Durant la campanya de les municipals de 2019 vam organitzar una passejada cicloturista pel terme municipal. Vam eixir per Casalduch fins a Villamargo, des d’ahí vam recórrer la zona de tarongers de Fadrell fins a vore les runes romanes, per la Donació que talla Castelló amb el Grau vam arribar al Camí Fondo, ja per la zona de Marjal i d’hortícola, vam vorejar la Cadernera i el Bomboí, fins al Camí la Plana, per arribar a platja. Eixe passeig ens va servir per a mirar amb més cura la història, la riquesa i la natura de Castelló, que fins i tot persones amb militància en una força ecologista no coneixíem massa bé.

L’equilibri urbà-rural, o millor dit, el desequilibri entre els dos ecosistemes està molt marcat per una mirada hegemònica que encara associa la nostra realitat agrària a un record del passat. Canviar eixa mirada serà necessari per a accelerar la reactivació i la revitalització del nostre terme. Les conquestes culturals sempre precedeixen les transformacions socials. Sense guanyar primer en el sentit comú és molt difícil assolir conquestes polítiques, econòmiques o ambientals. Fins que una majoria de la ciutat compartisca la preocupació sobre la degradació del terme i sobre la necessitat de generar les condicions per a la recuperació de les nostres partides, perquè econòmicament, ambientalment i fins i tot a nivell de seguretat i salubritat és un greu problema l’actual situació d’abandonament, serà molt difícil que a l’Ajuntament siguen una prioritat les polítiques ambientals i agrícoles.

Per això des de la Regidoria de Transició Ecològica hem organitzat un concurs de fotografia agrària. Amb un premi crec que atractiu de 900 euros per la millor imatge, volem intentar que la gent que té una gran sensibilitat amb la imatge de la nostra ciutat gire uns graus la seua mirada i vaja també a buscar la realitat que, tot i que degradada i poc atesa, encara existeix en la nostra ciutat, però que amb massa freqüència està invisibilitzada per la mateixa ciutat.

Tindre més imatges, gravar vídeos, documentals, escriure sobre la història del nostre terme no és mirar amb nostàlgia el passat de Castelló com amb freqüència se’ns diu quan parlem del sistema agroalimentari, com si ja estigués passat, sinó que és un pas necessari perquè culturalment la ciutat es reconcilia amb el seu entorn rural i eixe reequilibri és necessari per a la seua recuperació.

Portaveu de Podem Esquerra Unida en l’Ajuntament de Castelló