Sant Gregori a dreta llei

L’última sentència del 4 d’octubre del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló ha desestimat el recurs contenciós-administratiu presentat per Mercantil Inesther 2012 SL. Un nou suport judicial per a seguir en la nostra senda de materialitzar el PAI més important per a Borriana, que obri una finestra futura a l’impacte positiu d’expectatives centrades en el turisme i la reactivació econòmica del municipi.

En la sentència es declara que la resolució de l’Ajuntament és conforme a dret i reconeix que la decisió adoptada pel consistori està totalment legitimada i, bàsicament, dona validesa a l’acta de replanteig i a la justificació de les despeses generals i de projectes de l’empresa, raó per la qual reconeix la plena legitimació a la mercantil urbanitzadora per a girar i notificar als propietaris afectats les corresponents liquidacions de quotes per al pagament en període voluntari.

Aquesta sentència suposa que molts propietaris hauran de pagar recàrrecs per haver seguit les línies marcades, malintencionadament, per algunes persones amb certs interessos i que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte.

Igualment, en l’anterior sentència judicial de juny, el mateix jutjat va inadmetre i desestimar els recursos contra l’acord transaccional de l’Ajuntament de Borriana i va condemnar als demandants a pagar les costes. En reconéixer que la decisió adoptada pel ple «no resulta arbitrària i confirma que es motiva degudament que és l’interés general el que guia l’actuació administrativa en estimar el recurs de la Urbanitzadora». A més, quant als informes externs, avala que es prenguen les decisions sobre aquesta base «si són correctes i molt fonamentats, malgrat que poden haver-hi informes municipals contraris».

Això són només dos exemples per on va l’assumpte i evidencia que hi ha uns interessos ocults que pretenen afonar i paralitzar un projecte beneficiós per al futur econòmic del nostre poble.

Des de l’equip de govern varem apostat per desbloquejar el projecte i per mantindre la condició d’agent urbanitzador a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA, que ha complit amb els requisits derivats de l’acord transaccional aprovat al febrer entre l’Ajuntament i la mateixa empresa. No tingueu cap dubte, treballem pel futur de Borriana i pel benestar de les persones.

*Alcaldessa de Borriana