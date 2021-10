¿Y aquí, qué?

Querido/a lector/a, la semana que cierra ha estado repleta de noticias interesantes, de esas que nos afectan y vale la pena mirar de cerca. O si prefieren, también puedo decir que son noticias que no tienen nada que ver con lo habitual, con saber cuantos afiliados de Ciudadanos se pasarán al PP antes de las elecciones generales o si Kiko Matamoros ha abandonado la cocaína. Me refiero, pues, a noticias que hablan de que España firmará un contrato con la UE obligándose a detallar en que reformas se gastará los primeros 70.000 millones de euros que recibirá y en qué plazos las ejecutará. O también, por comentar otra, la que anuncia que se ha aprobado un plan para fortalecer los sistemas de la salud mental. Pero, si tuviera elegir una me quedaría con esa que ha primera vista parece que no es de este mundo.ablo del enfrentamiento que existe en Francia (debería existir en todo el mundo) entre el gobierno de la República y el episcopado sobre la posibilidad de suspender el principio eclesiástico en ciertos casos y, en concreto, en los de pederastia.