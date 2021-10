Caminante no hay camino...

Estos versos del gran Antonio Machado, seguramente los más conocidos y cantados de su amplia obra literaria, nos dan una reflexión filosófica de la vida, también de la política. El camino lo descubrimos y creamos con nuestras decisiones que una vez tomadas no podemos cambiar, podemos recordar el pasado pero no cambiarlo ni revivirlo, no podemos dejar que nos obsesione a la hora de marcar nuestro destino.

Tampoco es muy inteligente intentar copiar a otros para seguir su camino, y de este modo perder la oportunidad de crecimiento que la vida y sus experiencias nos dan.

Ciudadanos llevamos mucho tiempo siendo juzgados por decisiones tomadas en el pasado, en unas determinadas circunstancias y bajo unas condiciones que, estoy convencido, no se van a volver a dar.

Podemos y debemos mirar atrás para aprender de nuestros errores, pero una vez obtenidas las pertinentes conclusiones es nuestra obligación tirar adelante, darnos a nosotros mismos la oportunidad de aprender, crecer y desarrollarnos. De este modo conseguiremos que se nos valore por nuestros hechos presentes y futuros.

Quiero aprovechar estas líneas para pedir a la ciudadanía que observe y evalúe a sus representantes más cercanos. Los concejales de Ciudadanos somos la cara más cercana y accesible de un proyecto que aspira a influir para que se lleven a cabo reformas de calado, que perduren en el tiempo y sirvan para lograr que todos tengamos los mismos derechos y libertades con independencia de nuestro lugar de residencia.

Nuestro trabajo diario se centra en mejorar el día a día de nuestros vecinos, nuestros esfuerzos no van dirigidos a tumbar al contrario para poder acceder al poder como única vía de hacer oír nuestras propuestas. Cada iniciativa que llevamos a cabo donde gobernamos, o que planteamos a los gobiernos de cualquier signo tiene como única finalidad allanar el camino de nuestra sociedad a un futuro mejor.

Los obstáculos que encontramos en el camino no nos van a parar, seguiremos avanzando y trabajando por vosotros y vosotras. Acompañadnos.

Portavoz de Ciudadanos en Vila-real