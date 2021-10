L’Alcora es mou

Encara que, inevitablement, la pandèmia ha alentit el ritme que ens vam marcar a l’inici de la legislatura, a força de doblegar esforços anem recuperant la marxa a bon pas.

A hores d’ara hi ha quatre importants obres en execució: la remodelació i millora del carrer Enrique Grangel Girona; la recuperació de la piscina del paratge de Sant Vicent, la remodelació dels Jardins de la Vila i la millora del parc de la urbanització El Pantano.

Les iniciatives s’emmarquen dins de l’Alcora 2030, un pla de present i futur dirigit a millorar i transformar el nostre municipi durant els pròxims 10 anys.

D’altra banda, ja està a licitació un nou projecte per a millorar el polígon industrial Foies Ferraes. És necessari continuar invertint en la millora i modernització dels nostres polígons per tal d’afavorir el creixement de la indústria, sector clau per al desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball a la nostra població.

Una altra bona notícia és l’anunci de la Diputació de Castelló que, després de licitar l’última fase dels treballs de construcció de l’edifici, el Parc de Protecció Civil de l’Alcora obrirà les seues portes en el primer trimestre de 2022.

A més a més, aquest mes s’ha posat en marxa un nou servei per al manteniment dels senders locals homologats, a través del qual es duran a terme treballs de neteja, desbrossament, condicionament i senyalització. Des de l’Ajuntament s’està fent un important esforç en la recuperació i posada en valor de les sendes locals, i ara, a més de seguir amb aquesta labor, és fonamental dur a terme el seu manteniment.

Per últim, però no menys important, a poc a poc anem reprenent l’agenda l’Alcora Viva. L’èxit del Festival Cultural Infantil Terrisserets va marcar l’inici d’una tardor plena d’activitats: complet pont d’octubre amb les fires del comerç, antiguitats i Mussol, teatre de carrer, música, activitats infantils…

Li segueixen esdeveniments ja consolidats com Ultrasons, la Mostra de Teatre, Al-qüra Medieval, ALCURT…entre moltes altres iniciatives.

Seguim!

Alcalde de l’Alcora