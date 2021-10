Próxima estación: Oropesa

Siempre he pensado que una de mis obligaciones como alcaldesa es tener las puertas abiertas de mi despacho abiertas de par en par. A los vecinos, primero, y por supuesto a todos los colectivos sociales, empresariales o culturales que forman parte de un municipio plural y en el que todos sumamos. Reunirse con ellos es fundamental, pero aún más escuchar sus propuestas porque siempre aportan un valor añadido a nuestra acción de gobierno. Así sucedió la semana pasada cuando me reuní con empresarios locales y volvió a salir uno de esos temas recurrentes en el futuro de Oropesa del Mar: el soterramiento de las vías de tren.

No es un tema nuevo, pero sí que me parece especialmente relevante que sean ellos quienes lo pongan encima de la mesa, no un político. Creo que a nadie se le escapa que esta ejecución contribuiría a consolidar nuestra imagen de municipio turístico de referencia, desapareciendo para siempre la barrera psicológica entre playa y pueblo. Un antes y un después para nuestros vecinos que favorecería la integración de la zona de costa con la parte urbana de la localidad. Asimismo, el soterramiento de las vías del tren nos permitiría habilitar dos bulevares que a su vez contribuirían a mejorar la movilidad. Además, podríamos satisfacer otra demanda vecinal como es crear más plazas de parking. Si el proyecto sale adelante, nos quedaríamos con una estación similar a la boca de un metro, con un impacto visual mínimo. Lo contrario que ahora.

El soterramiento de las vías, el problema del pago del coste de la desaladora, la erosión de nuestra costa, os puedo asegurar que no nos dejamos nada en el tintero. Hablamos, escuchamos, debatimos y todos los presentes coincidimos en una misma conclusión: ha llegado el momento de Oropesa. El momento de reivindicar a la administración central un trato acorde a nuestros esfuerzo. No pedimos lo de otros territorios, sino lo que nos corresponde después de años de demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Siempre de forma leal y constructiva, la misma lealtad y voluntad que ahora pedimos para Oropesa del Mar. Ni más ni menos, ni menos ni más.

Alcaldesa de Oropesa del Mar