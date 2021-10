Promeses al calaix

La pandèmia de la covid-19 ha fet evident la inexistència efectiva de la conciliació familiar. Deixar de banda estes mesures no permet avançar en aquesta línia que cada vegada troba més consens social, ja que les nostres filles i els nostres fills necessiten les seues mares i pares el màxim temps possible, sense renunciar a la retribució i la vida laboral.

El que resulta més cridaner és que per al 2022 el 60% de la despesa dels pressupostos seran per a despesa social, i tot i això en aquesta justícia social no s’hi inclou la dotació a les famílies de ferramentes per fomentar la conciliació familiar. Així, tindre descendents, malgrat ser un moment transcendental i per gaudir, acabat convertint-se en a muntó casos en un joc d’escacs per aconseguir temps per a la cura dels nostres xiquets i les nostres xiquetes.

Des de Compromís per Vila-real apostem per semblar-nos a països com Islàndia. Allà el permís per maternitat i paternitat es perllonga tot el primer any de vida.

Per això instem el Govern a repensar la inclusió d’aquesta promesa als PGE del 2022 perquè el permís de sis mesos deixe de ser un somni.

*Portaveu de Compromís per Vila-real