La Universitat Jaume I, 30 anys editant llibres

I Publicacions de la Universitat Jaume I, com a l’editorial universitària de Castelló, hi participa activament, no només aportant les novetats del catàleg, sinó també amb presentacions de llibres. Al carrer, en directe, en viu.

La Universitat Jaume I ha programat per a la Plaça la presentació de set de les seues novetats: el llibre col·lectiu Cultura i exili. Estudis d’història i literatura, coordinat entre altres per Lluís Meseguer, una obra que recull més de quaranta articles plens de testimonis i d’investigacions d’aquella realitat; La predicació de sant Vicent Ferrer per les comarques de Castelló, de Tomàs Martínez, amb pròleg de Joan F. Mira, que incorpora l’edició de nou sermons llatins predicats pel llegendari sant valencià, alguns d’ells inèdits; El sopar dels erudits, d’Ateneu de Nàucratis, traduïda pel Rubén Montañés i altres, i igualment amb un pròleg de Joan F. Mira, obra en prosa dels segles II-III d.C. que narra el sopar i posterior simposi d’un grup d’intel·lectuals a Roma, que conversen sobre medicina, zoologia, botànica, poesia… Una valuosa font d’informació sobre les cultures grega i romana de l’Antiguitat. I finalment, divendres 22, a les 19.00 hores, ja dins la Fira del Llibre, es presentaran quatre títols de temàtica feminista i d’estudis de gènere: Resistencias desde los feminismos, volum col·lectiu coordinat per Juncal Caballero i Nieves Alberola, a càrrec d’una de les coautores, Amparo Zacarés; Investigació i gènere a la Universitat Jaume I 2021, coordinat per Mercedes Alcañiz, que presentarà Pilar Safont; Mujeres y resistencias en tiempos de manadas, primer número de la nova col·lecció Àgora feminista, amb el seu director, Antonio López Amores, i El auge del feminismo neoliberal, de Catherine Rottenberg, publicat amb l’aval de l’Institut d’Estudis feministes i de génere Purificación Escribano, que presentarà el traductor, Fabrizio Forastelli.

Encara que tots els títols que es presentaran estan disponibles en format imprès, i es podran adquirir allà mateix, és important remarcar que Publicacions de la Universitat Jaume I edita totes les obres també en format digital, llevat de casos molt específics, que es venen a un preu sensiblement inferior a l’edició impresa.

En el cas de dues de les obres que es presentaran a la Fira, a més, són de descàrrega gratuïta, és a dir, que les versions electròniques dels llibres, que han estat igualment corregides i maquetades com el llibre en paper, són de lliure disposició al web de la Universitat i altres plataformes.

És necessari insistir en el fet que Publicacions de la Universitat Jaume I exigeix i s’autoexigeix uns criteris de qualitat editorial que implica el seguiment d’una ruta de processos d’edició i producció bàsics que garantiran la qualitat del producte-llibre-ebook, en qualsevol de les formes que es presente. És ineludible, en primer lloc, que la selecció dels títols siga avalada per un comitè científic, en el cas de jornades o congressos, o d’avaluació científica del contingut, per part de professionals i persones expertes en la matèria, anònimes i externes a l’UJI, en les monografies. Aquest mètode es denomina avaluació per iguals doble cega, i prèvia autorització de la direcció de la col·lecció on s’ubicarà el títol. Una vegada acceptada la proposta, es posarà en marxa la maquinària de l’edició: una correcció humana del text, meticulosa, amb tot el rigor, professional, complementària a l’autoria. En segon lloc caldrà un disseny de cobertes i compaginació adequada, respectant les regles d’edició ortodoxes, que conduirà a l’ordenació de continguts i la presentació de l’obra tant per al format imprès, com electrònic. I en tercer lloc, una vegada impresa l’obra i aconseguits els arxius electrònics, cal posar-la, posicionar-la, ben visible i disponible per a qui la necessitarà trobar, i citar. Si es tracta d’un producte físic venal haurem d’enviar els exemplars a la xarxa de distribuïdores i llibreries, per a la venda. Si és un llibre electrònic, se l’haurà d’ubicar en les plataformes adients, tant si és de descàrrega gratuïta, com si cal pagar per obtenir l’arxiu. I durant tot el procés s’ha de seguir no només la legalitat, pel que fa a drets d’autor, llicències, catalogació, control del plagi..., sinó també l’ètica i les bones pràctiques en edició, entre elles la coedició amb altres editorials.

Publicacions de la Universitat Jaume I fa 30 anys, des del naixement de l’UJI l’any 1991, que realitza aquests processos, atenent el seu esperit i la seua missió: editar, de manera estructurada, pulcra i depurada, i posar en distribució, a l’abast de les persones interessades, continguts novedosos o que aporten alguna classe de valor per a la ciència, en qualsevol de les seues àrees, i la cultura, així com materials de suport a la docència.

L’UJI, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, entén que l’edició universitària, tot i en contínua evolució, constitueix una activitat essencial per al seu objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. L’activitat editorial, amb els seus estàndards de qualitat, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s’expandisca i compartisca amb garanties, i amb eixa idea és present a la Plaça/Fira del Llibre de Castelló 2021.

*Editora. Universitat Jaume I