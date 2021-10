El que tenim en aquesta societat més que una crisi sociosanitària, econòmica o de futur, és una crisi d’humanitat. No podem perdre qüestions tan bàsiques com la tolerància, la diversitat, la igualtat, la inclusió, el respecte i la convivència i que, a més, ens les posen contra la pared. Les qualitats de solidaritat, armonia, respecte o inclusió són essencials dins de la figura que representem els éssers humans. No podem deixar que la nostra democràcia lliure queda òrfena de valors primordials en la defensa dels drets humans i de les llibertats que altres formacions volen destruir.

Hem d’escollir si volem una Europa del segle XXI, amb valors cap a una societat millor, o si en canvi volem repetir la història més tràgica del totalitarisme que hem viscut no fa tants anys. Perquè recordeu, el primer pas sempre és atacar als col·lectius més minoritaris, aquells que desafortunada i històricament sempre reben les primeres galtades. El següent pas ja tots el coneixem.

Perquè no ens han segrestat 32 llibres. Volen empresonar la democràcia, la integració, la llibertat i els drets que, afortunadament, poc a poc anem guanyant. I això és molt greu, però l’extrema dreta i el feixisme necessitarà molt més per tombar-nos. Necessitarà molt més per tornar a un país en blanc i negre. Els llibres estan en les prestatgeries públiques i en llibreries, perquè així ho diu i ho defensa la llei valenciana, i esperem que prompte estiguen a les bibloteques dels instituts de Castelló.

Cal més vacunes, i també cal que arriben ja. Vacunes contra una vertadera pandèmia LGTBIfòbica. Unes vacunes contra l’odi, contra l’homofòbia i contra qualsevol acte o actitud en contra dels drets humans i de la llibertat de ser, estar, estimar i viure. Al govern de Castelló i al del País Valencià, sempre ens trobareu dempeus i amb les idees clares per una societat més justa i igualitaria i per plantar-li cara al feixisme i els seus discursos d’intolerància i odi cap als qui pensen i viuen no de manera diferent, sinó, simplement, com volen.

Regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló