En política, como casi todo en la vida, es peligroso mezclar las ideas con las ocurrencias. No son lo mismo, aunque a algunos se lo parezca, y luego toca desandar lo andado con la consiguiente pérdida de tiempo. Es lo que le va a ocurrir al gobierno de Pedro Sánchez tras el anuncio de las principales líneas maestras de la Ley de Vivienda. Un documento que nada tiene que envidiar a un guion del Club de la Comedia y que es, sencillamente, un despropósito al más puro estilo bolivariano. Un «Exprópiese» en toda regla que hubiese firmado el mismísimo Hugo Chávez y que, sinceramente, tiene un tufillo insoportable a república bananera. La de Maduro, no la de Woody Allen.

Dice el olvidado artículo 47 de nuestra Constitución que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Además añade la Carta Magna que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Pues una de dos, o hay que reformar la Constitución... o algunos no se la han leído nunca. Porque seguimos en las mismas gobierne el PP o el PSOE. ¿De verdad no hemos aprendido nada durante todo este tiempo? ¿Sirvió de algo la última vez que se empleó un cheque vivienda para captar votos? Pues sí, sirvió. Para disparar los precios de los alquileres con un axioma tan sencillo como evidente: a más ayuda, más recursos para pagar más. Pues mira, no lo pillan.

Hagamos un poco de memoria. En 2005 se creaba la Sociedad Pública de Alquiler y en 2008 se anunciaba a bombo y platillo la Renta de Emancipación Básica. Una ayuda mensual de 210 euros durante cuatro años destinada a los jóvenes para que se fuesen a vivir de alquiler. El gasto de aquella ocurrencia ascendió a 436 millones. La excesiva burocracia en torno a la ayuda y la previsible subida de los precios por parte de los propietarios acabó con el invento. Como consecuencia, cuatro años después de aprobarse, y ya en plena crisis económica, el cheque fue suspendido. No parece el mejor punto de partida para recuperar una medida estrellada.

Hemeroteca de fracasos

Hoy en el pleno de la Diputación de Castellón les recordaremos al PSOE, en forma de moción, su hemeroteca de fracasos con la vivienda. Una decisión que afecta a nada menos que a 5.000 propietarios en la provincia. El veredicto es claro, los efectos de la regulación del mercado serán totalmente opuestos a los buscados: se reducirá la oferta de alquiler, subirán los precios y despertará el mercado negro. Por no hablar del talante no precisamente democrático de este intervencionismo que huele a otros tiempos. En lo único que estamos de acuerdo es en que sigue siendo el gran problema de los españoles, tanto de alquiler como de compra. Por cierto, que una vez conseguida la ansiada vivienda, ya solamente queda sobrevivir a pagar el recibo la luz. Pero eso es otro tema, que no ocurrencia.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim