El ambiente que se respira

Querido/a lector/a, durante los días 15, 16 y 17 de octubre se ha celebrado el 40 Congreso del PSOE. Y aunque esta vez no me tocaba, el último día me fui (por vocación) con mis amigos de la peña sociata de la Vall a escuchar a Pedro Sánchez. Una decisión que, más allá del discurso final y su contenido (razón de por sí importante), buscaba disfrutar de la convivencia y de compartir con todos ellos sueños de esperanza. Pero, a pesar de lo dicho, reconozco que el congreso de un partido como el sociata, siempre es igual y siempre es diferente. Digo que siempre igual porque en todos ellos se elige a las personas que en un futuro inmediato (cuatro años) van a dirigir los avatares de un partido con responsabilidades de gobierno, se decide la organización o el funcionamiento (más o menos participativo) y, en última instancia, se actualiza el proyecto. Siendo, esta última, sin duda alguna, la cuestión esencial. Pues de su adecuación y de las soluciones que ofrezca, dependerá su utilidad social y, en consecuencia, sus votos, su cercanía al poder o a la oposición.