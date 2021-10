Socialdemocràcia ara i sempre

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va aprofitar l’acte de cloenda del 40è Congrés Federal del PSOE, celebrat a València, per a reivindicar la socialdemocràcia com la via més encertada per a canviar la vida de les persones.

Una vegada més, el president va posar en relleu la socialdemocràcia com l’ideal polític més modern i avançat del nostre temps, tot tenint en compte que la pandèmia ha servit per a fer-lo més visible, perquè ha aconseguit que la societat siga conscient del valor de la cosa pública, i que els serveis públics han estat a disposició de tots. Es necessita un sistema públic que no es veja sistemàticament espoliat i empobrit.

Un posicionament ideològic que converteix el PSOE en portador d’una alternativa no solament davant dels partits conservadors, sinó enfront d’un sistema econòmic que sembla destinat a crear desigualtats creixents, destrossar les bases de la vida humana en el planeta i perpetuar les injustícies davant les dones. La lluita contra les desigualtats en renda i riquesa s’ha convertit en un element central de la busca de justícia social en el projecte polític socialista. Es basa en principis clars, que entronquen amb les arrels del socialisme ja fa 140 anys, amb la lluita amb la tríada dels valors d’igualtat, llibertat i solidaritat, i amb el respecte a la llibertat individual al costat de la justícia social i en els principis afegits en 2017 de l’ecologisme i el feminisme.

La socialdemocràcia, lluny de les caduques receptes neoliberals i com a resposta, perseguix un sistema social i econòmic eficient que siga capaç de redistribuir de forma eficient els beneficis, contra la deformació del neoliberalisme que genera molta desigualtat i que acaba per fracturar la societat, la convivència i l’esperança de futur.

Generar el màxim d’ocupació

La recuperació econòmica i la reconstrucció social després de la pandèmia, la socialdemocràcia tracta de generar el màxim d’ocupació i reconstruir l’economia. Sense oblidar les conquistes socials del segle XX, com ara l’educació obligatòria, la sanitat pública universal, les pensions dignes o la dependència.

Les grans transformacions socials i econòmiques que s’han de produir en el segle XXI estan lligades a la lluita per la igualtat des d’una visió feminista, la transició ecològica i la digital en el sentit de bé comú, juntament amb una altra transició, la demogràfica, en què ens trobem amb la necessitat de noves polítiques en pensions i immigració, canvis en l’organització social respecte a la vellesa, o la urgència d’un nou contracte social amb la joventut. Tot com a element comú en un discurs econòmic enriquit amb la inclusivitat i la sostenibilitat.

Aquesta senda ha de servir també perquè la socialdemocràcia del segle XXI s’òbriga camí a nivell internacional i en totes les latituds.

Alcaldessa de Borriana