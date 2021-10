El taxista y la socialdemocracia del siglo XXI

Era domingo, muy de mañana, había poco tráfico y no sabía si sería fácil encontrar taxi. Al final vi uno, me paró, le pedí que me llevara a Fira Valencia y de inmediato el taxista lo supuso: «¿Están de Congreso, no?». Fue una conversación agradable. De un taxista esperaba más caña. Pedía más mano dura en Cataluña y le contesté que había que intentar la vía del diálogo, le hablé del fuerte gasto social de los socialistas en los presupuestos y me dijo que tanto gasto social al final no sabía quién lo iba a pagar; contrataqué con que las grandes conquistas sociales del país habían llegado de la mano de los socialistas y me dio la razón. El corto viaje no daba para más, se despidió dándome las gracias: «Todos los grandes partidos están ahora por Valencia y eso nunca está de más». No me fue mal. Los taxistas te bajan a la arena y ahí es donde hay que pelear, a pie de calle.