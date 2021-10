Vinaròs: una ciutat de barris

Des de fa uns anys, la nostra ciutat ha anat creixent de manera exponencial. No només demogràficament, sinó també urbanísticament. Aquest fet ens ha plantejat nous reptes a l’hora d’organitzar la costura social entre diferents zones i dotar, de manera equitativa i dins de les possibilitats, de tots els serveis necessaris. Ja siga al nucli urbà, a les costes del nostre municipi o a l’ermita entre d’altres.

Durant la passada legislatura i l’actual, hem decidit portar endavant aquest tipus de projectes enfocats a consolidar barris i unir diferents zones de la nostra ciutat. Asfaltats de carrers, nova il·lumiació i renovació de places a Colonia Europa, asfaltats en diversos carrers de costa nord i costa sud, asfaltats en la zona de l’ermita o el carril lúdic-esportiu amb la construcció dels dos nous ponts o la pròxima materialització de la passarel·la ciclopeatonal del Cérvol, són exemples de mobilitat, millora i apropament de barris al nucli urbà.

Pel que fa a l’actuació directa en barris, cal destacar la que s’està portant a terme entre les avingudes Maria Auxiliadora, Llibertat i Leopoldo Querol.

La construcció dels nous pluvials de l’avinguda Maria auxiliadora des del pas soterrat fins a l’encreuament amb l’avinguda Llibertat, els que s’estan executant actualment en l’encreuament de l’avinguda Barcelona, que sumades a les obres de canalització de pluvials realitzades al Camí Fondo la legislatura passada, ens donen una inversió superior als 350.000 euros en unes obres vitals per encarar els nous episodis de pluges torrencials a la nostra ciutat. La renovació del carrer Jose Maria Salaverria, la finalització del carrer Camaraes, o la nova estació d’autobusos a Catalinetes, posen en relleu que aquestes zones de Vinaròs són una aposta d’aquest equip de govern per millorar serveis i una política urbanística.

Suport de la Diputació i de la Generalitat

Inversions que compten amb el suport de la Diputació de Castelló, amb els diferents plans 135, i de la Generalitat valenciana amb el programa Reconstruïm Pobles.

Sabem de moltes altres zones del nostre municipi que necessiten actuacions, com per exemple les zones de la Costa Nord i Sud, així com de l’ermita. És per això que, també estem portant a terme diferents plans anuals d’asfaltat i millora de paviment en aquests indrets així com proves pilot del nou enllumenat solar que ens pot ajudar a estendre aquest servei de forma més fàcil, ràpida i sense cost per als veïns.

Vinaròs creix, i a poc a poc deixa de ser aquella petita ciutat d’un petit nucli a ser el que ja s’albira avui: una ciutat de barris.

Alcalde de Vinaròs