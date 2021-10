Acabamos de conocer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar. Más allá del confeti y el aderezo habitual en toda presentación pomposa, la letra y fundamentalmente los números, nos dicen que la Comunidad Valenciana no somos nadie.

Con carácter general se vende una cifra récord de gasto, pero en letra pequeña se señala que los impuestos aumentaran en 17.000 millones de euros. No suficiente con eso volverá a aumentar por segundo año la cuota de los autónomos. Es decir, ellos gastan y los demás pagamos. Los presupuestos suponen un nuevo hachazo fiscal que ahonda en unas cuentas públicas quebradas. Aumento de deuda, déficit descontrolado, inflación creciendo… El cóctel perfecto que siempre sabe servir la izquierda española, acostumbrada cada vez que gobierna a gastar mucho y quebrar al país.

Parece que no ha sido suficiente con las dificultades domésticas de subidas multiplicadoras de la luz, aumentos de la factura del gas, incrementos coste del gasoil o primas de seguros, ahora se une a nivel empresarial el incremento de las materias primas, el aumento de costes del transporte marítimo, o el imposible de lograr contenedores para transportar mercancías. Total, una tormenta perfecta de la que Sánchez solo quiere contarnos que va a gastar más, lo demás parece que es una cuestión menor.

Con todos esos condicionantes que les he relatado, los Presupuestos presentados son una nueva bofetada a la Comunidad Valenciana y con tintes delirantes para la provincia de Castellón. A nivel inversor para la Comunidad se incumple el mandato del Estatuto de Autonomía, al no recibir inversiones en atención a nuestro peso poblacional. Es más, en inversión por habitante somos la comunidad autónoma número 13 de 19, cuando por nuestro peso poblacional somos la cuarta comunidad de España. Este ninguneo sorprende cuando se ve aplaudido por los socialistas valencianos, quienes, en plena fiesta congresual, siguen aplaudiendo al presidente Sánchez, aunque nuestro territorio se vea notablemente perjudicado. Antes socialistas que valencianos, vamos, lo habitual en ellos.

No somos nadie

Punto y aparte, merece nuestra querida provincia de Castellón. Es el ejemplo claro de que no somos nadie. En primer lugar, desconocen geográficamente nuestros territorios cuando Vila-real se ubica dentro de la provincia de Alicante. En segundo lugar, desconocen la denominación de nuestros municipios, al denominar Alzamora, cuando se referían a Almassora. En tercer lugar, tanto en un caso como en el otro las inversiones para 2022 son 0 euros, una cifra que también acompaña a la ya maltratada costa provincial, que es obviada su inversión en este presupuesto.

La Comunidad y los castellonenses vamos a ser los primeros en pagar más impuestos, pero los números 13 de 19 para recibir inversiones. Los castellonenses vamos a seguir sosteniendo al Gobierno de España más caro de la historia, con subidas de cotizaciones, subidas de impuestos, subidas de costes… todo sube para que suban los asesores y cargos de Sánchez.

Y, frente a ese ninguneo y afrenta a nuestra comunidad, ¿qué hace el presidente Puig? Aplaudir, aplaudir a Sánchez y decirnos que es un avance. Si duro es que se nos ningunee, más duro es que se nos rían en la cara como hace Puig al querer convencernos de las bondades del presupuesto. Hoy más que nunca se hace necesario un frente común, una unidad de las fuerzas políticas para poner por delante de las siglas el desarrollo y la prosperidad de nuestra Comunidad, algo que ha propuesto el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y hoy no ha tenido respuesta alguna. Los valencianos nos pueden esperar nada de los socialistas, solo nos cabe la unidad y el frente común para mejorar nuestra tierra, entre todos, sin medallas. Se trata de la gran victoria de la Comunidad, de su sociedad y de sus representantes. Es hora de aparcar las siglas en la defensa de nuestra tierra, si nosotros no lo hacemos otros territorios lo aprovecharán, y la historia ya ha escrito muchas páginas idénticas para no tener aprendida la lección. Es el momento de dejar el no somos nadie, para pasar al aquí estamos.

Diputado del PPCV en Les Corts