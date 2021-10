Participem en la Cultura

La Cultura no ha de ser un fet diferenciador depenent del color polític, sinó, un fil conductor que unisca a tot el poble. En el mes d’octubre i passades les festes d’Orpesa arranca una altra temporada en la qual s’han programat una sèrie d’activitats culturals que quedaran recollides a la nova agenda trimestral.

Arribat aquest punt puc dir que Orpesa ha sigut una de les poblacions en les quals s’ha fet un major salt quantitatiu d’aquest tipus d’activitats. Al llarg de les darreres temporades, els orpesins i orpesines hem augmentat la participació i també hem tingut la presència de molts visitants.

Aquestes activitats tenen com a finalitat millorar la integració dels veïns, oferint alternatives interessants i accessibles i al mateix temps, atraure gent d’altres localitats.

Però en aquest procés de crear un model cultural propi, també estem elaborant una nova definició del que és l’actual Orpesa. Tan important és definir el nom d’Orpesa que totes i tots els veïns hem de formar part d’aquest concepte. Per això pense que és imprescindible que tinguem la responsabilitat de respondre en aquests esdeveniments, independentment dels ideals que defensem.

La resposta dels orpesins i orpesines en general és molt bona, i per això hi ha projectes culturals que mantindran la seua continuïtat en les pròximes etapes.

Encara que gran part de la cultura ix pressupostada des de la meua regidoria, no vull que es considere que la cultura té un color polític. Per sort, hi ha moltes persones que creuen en la cultura, però des que Orpesa va tenir un canvi en l’equip de govern, hi ha altres persones que es troben a faltar.

M’agradaria que tothom sabera deslligar la política i la cultura per tal de poder gaudir fraternalment i participar activament i així poder formar part d’aquesta nova definició que marcarà el que som.

Regidor de Cultura a Orpesa