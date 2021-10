Educar en la diversitat

Potser és un bon moment per recordar la importància que té l’educació per a construir una societat lliure, tolerant i respectuosa. Segur que coincidim en el fet que tot el que som ho devem a l’educació que hem pogut rebre. A casa, però també a l’escola, eixe espai en què els xiquets i les xiquetes han de retenir percepcions, més enllà de les acadèmiques.

Estic parlant de valors socials i cívics que no poden estar aïllats del programa curricular i que seran els que ens formen com a persones garants dels drets propis i aliens. Perquè en cap àmbit es pot ser un bon professional sense ser bona persona. Per això, els xiquets i xiquetes en l’escola --i els i les adolescents als instituts-- han de conéixer les diverses cultures i que, totes elles són igual de respectables. Així combatim el racisme i la xenofòbia, i eduquem en tolerància i en convivència.

S’ha d’ensenyar també que tant els homes com les dones tenen els mateixos drets. És així com es formen persones amb relacions respectuoses i saludables, sense discriminacions. I és així com eduquem en igualtat.

També a les escoles i als instituts ha d’estar present l’educació en diversitat. Perquè educar en diversitat és créixer acompanyat de l’empatia, de la generositat, de la solidaritat, d’integritat, d’esperança, d’humanitat. El que no és admissible si volem construir una societat respectuosa és el que ha passat --ja fa uns dies-- a Castelló on una jutgessa, amb caràcter cautelar, ha dictat incomprensiblement la retirada de 32 llibres de temàtica LGTBI que han segut distribuïts per l’Ajuntament en 11 instituts de la ciutat --entre ells el de la meua filla-- i el centre de Menors Pi Gros.

Són llibres sobre la realitat social que vivim, les diferents situacions en què es van a trobar els i les nostres joves i les diferents relacions afectivo-sexuals que poden existir. Relacions que són des de la mateixa existència del ser humà, encara que, en cada època i cultura, han sigut considerades socialment de manera diferent. Mentre hi hagué moments de tolerància i normalitat amb l’homosexualitat, el feixisme i altres models la prohibeix i la persegueix. Ara sembla que a alguna associació li agradaria tornar a aquells moments, i així ho ha manifestat en un gest intolerant i autoritari demanat que estos llibres desapareguen dels instituts.

Educar en diversitat no significa adoctrinar perquè les persones pertanyen al col·lectiu LGTBI, significa que coneguen la pluralitat per respectar-la, independentment de la seua elecció, i convertir-se en un bon aliat rebutjant l’odi, la violència, i lluitant a favor dels drets, en l’àmbit sexual i en qualsevol altra matèria.

La diversitat

Bé ho ha indicat el president Puig quan se li ha preguntat al respecte: la diversitat, forma part de la llibertat. I amb el que ha passat a Castelló, ara toca defensar-la. Serenament, però amb molta passió, perquè ens juguem part de la nostra llibertat.

L’alcaldessa, Amparo Marco, ha fet valdre el seu recent nomenament com a secretària de l’executiva federal del PSOE --pel que aprofite per a felicitar-la i desitjar-li els millors dels encerts-- i es va posar en contacte amb el secretari federal LGTBI, Víctor Gutiérrez, per recavar el suport incondicional del primer partit del territori, el socialista, amb un compromís clar i inamovible cap al col·lectiu, i deixar clar que cap atac a la llibertat educativa ens farà donar cap pas enrere.

Per això, traslladem el nostre suport a l’equip de govern d’Amparo Marco per lliurar esta batalla. Parlem de diversitat, de tolerància, de rebutjar tota classe de violència, de la bona convivència entre les ciutadanes i ciutadans, i molt més, en l’àmbit escolar.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic