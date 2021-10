De jutges i resolucions

Supose que a hores d’ara, tots saben la història. La meua companya Verònica Ruiz, regidora de feminismes i LGTBI, regala als onze instituts de la ciutat i al centre de Pi Gros, un lot de llibres de poesia, novel·la i assaig, que tenen en comú fer visible la diversitat afectiva i sexual que hi ha en la nostra societat. I fins ací, tot i ser una bona política, el fet no té especial rellevància mediàtica.

La fundació ultra per excel·lència que hi ha en Espanya, i que des de fa temps ha ficat a Compromís i especialment a Compromís per Castelló i a la meua companya Verònica en la seua particular diana, va als jutjats, amb la intenció de difondre el seu missatge LGTBIfòbic, ultra i antidemocràtic, i una jutgessa de Castelló decideix que cal retirar els 32 llibres que ha donat l’Ajuntament de Castelló.

Es mire per on es mire és un despropòsit. Des de fa temps, hi ha massa exemples. Són pocs, però tot i això massa, de jutges que actuen d’una manera que sembla evident s’estan extralimitant de les seues competències.

Jutges que retarden el canvi de nom de carrers, com va passar en Alacant, quan és competència del govern municipal. Jutges que paralitzen baixar la ràtio d’alumnes per aula a la Conselleria d’Educació, tot i que saben que és una competència d’aquesta i que altres autonomies tenen eixes ràtios ja aprovades. Jutges que li diuen als equips mèdics d’una UCI quins tractaments han de realitzar. I durant aquesta pandèmia hem vist jutges, qüestionant i canviant els plans elaborats pels professionals de Salut Pública, com si experts en medicina, epidemiologia, veterinària o biologia, no tingueren ni idea.

Negar la diversitat sexual

I ara arriba la fundació ultra volent utilitzar el sistema judicial per imposar la seua ideologia i les seues polítiques que neguen la diversitat sexual, però la justícia no pot entrar a eixe joc, ha de saber identificar-los, i aturar-los i no pot ordenar actuacions que són contràries al sistema educatiu.

I és que han de ser els equips dels centres escolars qui trien els continguts i busquen els recursos per l’educació dels nostres fills i filles, són els governs democràticament elegits i per tant sotmesos a l’escrutini de la societat qui donen suport i col·laboren amb centres. I no s’agafa per cap lloc, que un jutge o jutgessa decidisca quins llibres poden estar o no en una biblioteca d’un institut, saltant-se a totes les administracions i institucions que tenen competència sobre el tema. Per desgràcia, des de fa massa temps el bipartidisme ha jugat a utilitzar la justícia, judicialitzant la política i polititzant la justícia.

La llei valenciana LGTBI, una de les més avançades d’Europa, estableix l’educació en valors democràtics, per la diversitat afectiva i sexual. I per això no donarem cap pas enrere front les amenaces dels feixistes. Continuarem treballant per una societat més oberta, lliure i per tenir biblioteques diverses i plurals.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló