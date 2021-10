Tornarien a fer-ho!

Sí, així és. El PP de Moncofa tornaria a vendre el terme al millor postor com durant la bombolla immobiliària. De fet, ja està deixant caure les bondats de les grans empreses energètiques que venen a la nostra comarca a comprar per quatre perres la nostra horta per a omplir-la de plaques solars amb instal·lacions fotovoltaiques immenses. L’empresa estatal noruega Statkraft ve a muntar 338.772 mòduls fotovoltaics en una macro planta solar situada entre Moncofa, Xilxes i la Vall d’Uixó.

Evidentment, entenc la motivació econòmica dels noruecs, però és molt lamentable la manca de protecció del territori del PP de Moncofa posant per sobre la venda de terrenys i els interessos de les grans companyies elèctriques a la idea de poble amb un entorn natural privilegiat que li calen polítiques agrícoles, verdes i en defensa i regeneració del litoral. Moncofa, i la Plana Baixa, no pot hipotecar el seu entorn per uns centenars de llocs de treball efímers que després destruirien el sector agrícola per sempre, i una manera d’entendre la vida arrelada al terme, a les taronges i al verd per a canviar-ho per ciment. No, una altra volta, NO!

Volem un poble per a viure on el veïnat decidisca com ha de ser el seu municipi i no les grans empreses, els propietaris i els polítics sense cap consciència ecològica, ni de poble amb arrels i futur qui prenguen les decisions per raons monetàries o que tenen una difícil explicació.

Calen Renovables, SÍ! Però amb ordre, usant primer polígons, llocs urbanitzats i zones sense valor ecològic, agrícola ni paisatgístic. Eixa és la línia coherent. Des de Compromís per Moncofa tenim molt clar el projecte de poble que volem, i és que el nostre terme no pot tornar a ser un territori d’especuladors altra volta. NO!

Regidor de Compromís per Moncofa