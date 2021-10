Traiguera no ha segut una excepció, però no per això, el poble s’ha aturat. La responsabilitat que ens comporta l’estar al capdavant del municipalisme dels nostres pobles, ens fa estar actius en pro dels nostres conciutadans. I així ho hem fet. O almenys, hem intentat fer-ho.

Per què una mirada cap al futur? Per què hi ha motius més que sobrats, per a no tirar la vista enrere i mirar al futur. La vida ens ha donat un toc d’atenció però, hem de continuar i seguir endavant, treballant per fer del nostre poble i la nostra societat un lloc millor. I en això estem.

El Prigó Cobert. Obra més que desitjada des de fa desenes d’anys. De magnífica construcció, al paradís del Reial Santuari de la Font de la Salut, lloc de culte, de visites, de devoció, on tenim l’Oficina de Turisme i el Centre d’Interpretació, on milers de visitants continuaran gaudint d’aquest meravellós paisatge. Fet està.

Mirem al futur amb la reforma integral del pavelló poliesportiu, on crearem un nou espai polifuncional necessari per al poble que, amb la construcció de dues pistes de pàdel suposaran la transformació d’una nova zona esportiva al Colomer.

La restauració de la façana de la Capella de la Font de Sant Vicent i el seu entorn, així com l’adequació de l’Aljub --un altre lloc emblemàtic--, també enriquiran el nostre patrimoni artístic, cultural i rural.

I mirem al futur amb el Centre de Dia que s’instal·larà al nostre poble. Una infraestructura que ens permetrà tenir l’assistència per als nostres majors més a prop nostre, millorant la seua qualitat de vida.

En definitiva, algunes de les obres per a la nostra gent... Per tot això i més, el nostre poble es manté viu, unit i mirant cap a aquest futur amb esperança per fer del nostre poble un millor lloc per a viure i visitar.

Alcalde de Traiguera