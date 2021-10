Pequeños grandes pasos

Un municipio se mejora día a día, paso a paso, proyecto a proyecto. Detrás de todo logro para Oropesa del Mar hay una larga cadena de técnicos municipales y funcionarios con vocación de servicio público, además de los concejales de las respectivas áreas. A menudo es un trabajo metódico, silencioso, que huye del ruido político y no llega al gran público hasta que se anuncia el proyecto o se inaugura. Por eso siempre he reconocido y reconoceré su trabajo. Cuando no era alcaldesa y desde que lo soy. Sin excepción alguna.

Por eso hoy quisiera dar visibilidad a esa labor continua en la mejora de nuestra localidad, repleta de pequeños pasos pero muy necesarios. Como la renovación de las señales horizontales de las calzadas que hemos acometido, sin esperar a los típicos meses previos a las elecciones en una Operación asfalto a las que nos tenía acostumbrado el anterior equipo de gobierno popular. Muy proclive aquí y en municipios vecinos a querer hacer al año preelectoral lo que no han hecho en los tres anteriores.

Más ejemplos. La sustitución de las luminarias rotas o envejecidas por otras que incorporan ya el sistema led, más sostenible y con un notable ahorro para las arcas municipales y el bolsillo de los vecinos. Precisamente cuando el recibo de la luz se ha convertido en el principal problema de los hogares españoles, sin que hayan llegado las bajas temperaturas invernales. Veremos qué conejo se saca de la chistera el señor Pedro Sánchez si se repite un Filomena y el consumo pasa a ser vital.

Soy consciente que queda mucho por hacer, pero el grado de cumplimiento del programa electoral con el que me presenté a las elecciones no puede ser más satisfactorio. Seguiremos mejorando los servicios en las urbanizaciones del sur, Torre Bellver y Portocala, así como las deficiencias en iluminación en la zona de Amplaries. Mi compromiso con sus vecinos es firme. En Oropesa del Mar todos sumamos y nadie resta. El tiempo de los buenos y malos ha pasado a la crónica negra de nuestra historia. Ahora es el del trabajo y los pequeños proyectos que se hacen cada día más grandes. Gracias a todos por comprenderlo.

Alcaldesa de Oropesa del Mar