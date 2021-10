Més investigació amb perspectiva

Una data també per mostrar suport a les dones que lluiten contra aquest càncer, o que ja l’han superat, i per recordar les dones que malauradament han faltat. Un suport que, més enllà de mostrar-se amb un llacet o polsereta rosa, ha de veure’s reflectit en forma de major finançament per a la investigació i també per a la detecció precoç.

Cal tindre en compte que les dones representem el 50% de la població i la nostra salut hauria de ser per tant una prioritat per a qualsevol govern. Per això, cal que les investigacions científiques que es realitzen en tots els camps de la salut tinguen en compte les diferències biològiques de les dones. Així, les inversions en investigacions mèdiques amb perspectiva de gènere permetrien millorar la vida de les dones i en molts casos previndre a més diverses malalties que presenten simptomatologia diferent segons el sexe del pacient.

Com a exemple, totes sabem que les vacunes contra el coronavirus han afectat la menstruació d’una gran quantitat de dones arreu del món, però els estudis sobre possibles efectes adversos d’aquestes vacunes no ho havien tingut en compte.

És hora que els governs introduïsquen la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits perquè les dones tinguem els mateixos drets i possibilitats en relació amb la salut que els homes.

