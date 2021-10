En el reciente congreso nacional del PSOE celebrado en Valencia se pasó de puntillas por un tema tan importante como el de la financiación autonómica, que debería garantizar la igualdad y la justicia para los valencianos.

El presidente Puig, ejerciendo de anfitrión, y sus invitados, prefirieron hablar de la España federal o de trasladar ministerios a Valencia.

¿De verdad cree el señor Puig que estos son los problemas reales de la gente? Pues claro que no.

A los ciudadanos les preocupa que reduzca el tiempo para ser atendido en atención primaria y para pasar por un quirófano.

¿Tiene la culpa el hecho de que los ministerios estén en Madrid de que la media para ser operado en la Comunidad Valenciana supere los 100 días? Yo diría que más bien es culpa de la infrafinanciación y de la ineficiente gestión del tripartito.

A los padres y madres les preocupa que sus hijos tengan, además de una adecuada formación, oportunidades de futuro. Y ningún madrileño, o vallecano, ni siquiera Ayuso, ha provocado que la tasa de desempleo juvenil sea en nuestra comunidad de más del 50%.

A la gente le preocupa no encontrar trabajo, no poder independizarse o comprar una vivienda o no poder pagar la calefacción. Y subirles los impuestos a nuestros compatriotas madrileños no va a quitarles esas preocupaciones porque esos gestos de cara a la galería no son la solución.

El problema es que hay políticos que viven en una campaña electoral eterna porque priorizan las urnas a la gestión. Y se dedican a abrir debates ficticios detrás de los cuales esconden sus incapacidades: el dumping fiscal, el modelo federal, la centralización…, cortinas de humo.

Síndica de Ciudadanos a Les Corts