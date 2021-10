La impecable gestión sanitaria de Ximo

El jueves 21 de octubre del 2021 un familiar cercano recibió una llamada del Servei Valencià de la Salut para darle una cita para realizarle las pruebas de la alergia, cita urgente para el próximo 4 de noviembre de 2022.

Sí, y no me equivoco al decir el año, 2022, dentro de 376 días a esta persona / persono le realizarán las pruebas de la alergia que su doctor de cabecera ha catalogado como urgentes.

Después de la sorpresa inicial ante la cita, el paciente / pacienta / paciento intentó razonar con el administrativo que realizaba la llamada recordándole que el médico de cabecera se la había solicitado como urgente, ante lo cual la respuesta fue igual de sorprendente que los 376 días de espera: «si es urgente vete a un médico privado».

Estoy seguro de que el médico de cabecera no tiene la culpa, el médico de la alergia tampoco y tampoco la tiene el administrativo que realizó la llamada. ¡Administrativo al cual incluso llego a comprender, puesto que su trabajo estriba en realizar llamada tras llamada concediendo citas urgentes a más de un año de plazo! ¿Qué contestaciones recibirá esta persona de los pacientes que reciben tales noticias?

Otro ejemplo, como recientemente la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina Mateu, recordó en el pasado pleno de la Diputación; ¿es gestión impecable despedir a 3.000 sanitarios justo antes del verano para a continuación reducir la atención sanitaria de los centros de salud por falta de personal?

Ante esta realidad y otras, calificar la gestión sanitaria por parte de Ximo Puig como impecable es insoportable.

El culpable no puede ser el médico saturado o el administrativo cansado de dar excusas o de defender lo indefendible, hay un culpable y es el responsable político que ha dejado que esto empeorara mes tras mes, año tras año.

La actual Generalitat valenciana venía a salvar a las personas y ha fracasado de una manera rotunda, se muestra incapaz de solucionar la falta de profesionales, y el aumento imparable de las listas de espera. La actual Generalitat valenciana está deteriorando uno de los tesoros de la Comunitat Valenciana como es nuestro sistema sanitario y expulsando a centenares, a miles de valencianos del servicio público de salud.

Yo nunca he tenido un seguro privado de salud, sin embargo, al igual que han hecho miles de valencianos y valencianas en estos momentos me estoy planteando el contratarlo, porque mis hijas, al igual que las hijas y los hijos de miles de valencianos, no pueden esperar 376 días para que les hagan una prueba urgente.

Alcalde de Moncofa y vicesecretario PPCS