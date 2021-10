Invertim en cultura i esport: invertim en futur

Llegia fa uns dies un comentari d’un ciutadà en les xarxes socials que deia que estava orgullós que els seus impostos s’invertiren en cultura i esport. Jo també ho estic com a alcaldessa de liderar un govern municipal que prioritza en este tipus d’inversions a la nostra ciutat, que ara més que mai són fonamentals dins del projecte per a la reconstrucció social i emocional després de la pandèmia de la covid-19.

La setmana passada vam visitar l’obertura de la Pista d’Atletisme una vegada han acabat les obres de substitució del tartam. A més de canviar el sòl sintètic també hem millorat les zones on es practica el llançament de javelina, salt de longitud i salt d’obstacles.

El més important és que s’ha fet un seguiment tècnic exhaustiu dels treballs per a comprovar que els materials aplicats són els que estaven al contracte i garantir que el 220.000 euros de diners públics que hem invertit s’han utilitzat correctament. Així evitarem la malesa que va permetre el PP en 2010 amb una reforma que al cap de pocs mesos ja presentava clevills i alçaments i en menys de 10 anys estava destrossada.

També la setmana passada va començar la remodelació de l’interior del Teatre Municipal Carmen Tur, amb una inversió de 100.000 euros (70.000 euros de fons municipals i 30.000 euros gràcies a una subvenció de la Generalitat valenciana).

En esta primera fase del projecte s’està substituint el revestiment de les parets per a millorar la seguretat i les condicions acústiques de la sala i també per a modernitzar la seua estètica. A més s’està adaptant un bany que encara no era accessible, amb la instal·lació de sanitaris adaptats, barres de suport i una porta corredissa.

El Teatre Municipal Carmen Tur va ser inaugurat l’any 1962 i la seua reforma era una necessitat des de fa anys i una reivindicació del món associatiu i cultural, ja que este edifici és emblemàtic i un dels que major número d’activitats organitzades per la societat civil acull durant l’any a la nostra ciutat. La previsió és que estes obres estiguen acabades abans de final d’any i que en 2022 es realitze la segona fase, que consistirà en la millora de l’escenari per a dotar-lo d’una caixa escènica i canviar la seua il·luminació. Així, en dos anys invertirem 200.000 euros en la reforma integral de l’interior.

Estes dos actuacions són l’exemple de l’aposta municipal per la cultura i l’esport, perquè no són qüestions aïllades. L’any passat al costat de la Pista d’Atletisme vam obrir el nou skate park i estem estudiant les possibilitats de construir molt prop el nou velòdrom per a la pràctica de ciclisme. Un projecte que se sumarà al del segon Poliesportiu, que ja ha iniciat tots els tràmits perquè les obres comencen l’any vinent.o fem perquè sabem que invertir en esport és sinònim d’invertir en futur.

També en matèria cultural hem fet avanços, no sols amb les obres del Teatre Municipal sinó també amb l’adquisició de la Torre de Benissahat després de moltes promeses i molts intents fallits. Ja és també una realitat l’obertura en horari de vesprades de la sala d’estudi de la Caixa Rural San Isidro durant tot l’any, complint així amb la demanda de molts estudiants de descongestionar la Biblioteca Municipal.

Per cert, la Biblioteca Municipal acaba de guanyar un dels premis María Moliner del Govern d’Espanya per les seues activitats d’animació lectora. Tenim un tresor cultural i el cuidem.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó