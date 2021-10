Sembla que enmig de la crisi per la pujada desmesurada del preu de l’energia s’ha iniciat la febre per posar plaques solars, quasi a nivell general. Tant és així, que els projectes en són múltiples i de divers calat. En primer lloc, el que afecta a les megaplantes fotovoltaiques que s’estan estenent per bona part del territori i que ja han arribat ací. Per això, hem de redactar una ordenança que marque on es poden instal·lar i quina grandària i potència han de te tindre. Perquè està clar que ningú no vol que es col·loquen damunt de les zones urbanes ni tampoc pot ser que se situen aleatòriament per tot el terme municipal. S’ha de fer una ordenació correcta i també s’ha de pensar en què passarà quan eixes plantes deixen de funcionar, perquè no ens podem quedar amb cementeris de plaques solars repartides entre horts de tarongers. I això s’ha de fer ja.

Per altra banda, tenim obert el projecte de creació per part de l’Ajuntament d’una Comunitat Energètica Local (CEL) que suposarà que centenars de veïns i veïnes es beneficiaran de l’energia que produirà una instal·lació fotovoltaica municipal.

Este projecte complementarà, finalment, les nombroses iniciatives per instal·lar-se plaques d’autoconsum que, a títol individual, ja estan prosperant no només al nostre municipi sinó pràcticament de forma general. Per això, en el seu moment ja vam eliminar la taxa d’obra i ara, justament esta setmana, aprovarem en el ple la modificació de l’ordenança per bonificar el 50% de l’IBI durant tres anys aquells habitatges que compten amb plaques solars per a l’autoconsum.

Ens trobem, per tant, davant d’un nou escenari que ens aboca a confiar en l’energia solar ja en estos moments i que segurament augmentarà en els pròxims anys. Per això, hem d’assentar les bases ara de manera correcta i eficaç, per encarar este nou repte que se’ns planteja i que ja és una realitat.

Alcalde de Betxí