Solidaridad y... valores

Pero dicen que las malas noticias siempre van acompañadas de alguna buena, y así le ha ocurrido a estas jornadas. Si bien la tristeza del obligado parón por la pandemia entristeció al fútbol base provincial, la buena noticia llegó con uno de los premios a la Solidaridad Cadena 100 Castellón a esta iniciativa. y a la figura de Ricardo Stasi, que cada domingo enriquecía los valores de la solidaridad en Chencho. Desde la familia de Encuentros Deportivos Castellón dan las gracias por este reconocimiento y les reconforta saber que gracias a este gesto las asociaciones a las que se apoya tendrán mayor visibilidad.

Con la organización una vez más de Ricardo Stasi con Encuentros Deportivos Castellón conjuntamente con los clubs de fútbol de la provincia de Castellón y la parte solidaria aportada como siempre por la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca) de la mano de la familia de entidades sociales que nos enseñarán verdaderos valores, han creado un vínculo por y para las familias castellonenses, que difícilmente se podrá separar, y harán que estas jornadas vuelvan a hacernos ver que lo verdaderamente importante no es ganar ni competir, sino compartir y ser solidario e inclusivo.

Si bien en el capítulo deportivo son cientos de niñas y niños los que pasan por las instalaciones durante estas jornadas, en el capítulo solidario, entidades como MEF2C, ALUDME, FUNDAME, Aspropace, RETT, Afanías, El Cau, Esclerosis Multiple, Tú donas Yo vivo, Fundación Alba Pérez, Aspeguicv..., nos enseñan su trabajo diario y se les ayudará con la solidaridad de los asistentes y empresas que así lo desean. Una vez más, el deporte y la solidaridad se dan la mano y bajo el lema, como siempre, de estas jornadas deportivas, No competimos, compartimos, como bien se entiende, no solo es una muestra de cuan solidario puede ser el deporte cuando los adultos queremos, sino que nuestros jóvenes y niños son mucho más inteligentes que nosotros, ya que bajo esta nada egoísta bandera, son capaces no solo de divertirse ayudando, sino de aprender que todos los niños tienen derecho a ser niños y a jugar.

Desde nuestra federación vecinal siempre hemos tenido claro el objetivo desde que Ricardo y Encuentros Deportivos nos propusieron este tipo de jornadas, y no puede ser otra cosa que el apoyo incondicional y la colaboración a la hora de llegar a los más necesitados, ya sea con difusión y ayuda, o con campañas de recogida de alimentos, juguetes o material escolar para los más necesitados. También durante la pandemia, aunque no físicamente, sí se realizó la campaña Tu camiseta por mi comida para que nadie se quedara sin su ración diaria en plena pandemia (14.000 euros recaudados).

Lamentamos no haber podido hacer mayor publicidad de los eventos, pero como es lógico, nuestros medios van destinados principalmente al desarrollo de proyectos para los niños afectados, y desgraciadamente, no se considera, todavía, rentable este tipo de acciones para los estamentos que sí cuentan con los recursos y posibilidades. Pero esperamos que a partir de ahora los medios se hagan eco, como así lo ha hecho Cadena 100 con el Premio a la Solidaridad, y relancemos estas jornadas por y para las niñas y los niños, y para dar difusión a las entidades para que den a conocer sus problemas.

Nuevamente, agradecer a tod@s aquell@s personas que este, como los anteriores años, participarán de estas jornadas, bien con su trabajo desinteresado, bien comprando algún artículo o boleto de la rifa de las diferentes asociaciones. Agradecer este año a Frutas Ripo por donar piezas de fruta para las niñas y los niños participantes, y a empresas como Carnes Mayer y Covecas, que donarán jamones solidarios para que las entidades participantes hagan una rifa.

Pongamos de nuevo en marcha la solidaridad y los buenos valores, y hagamos de bandera el lema Solo no puedo, contigo sí.

Presidente Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca)