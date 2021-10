FP: garantia d’ocupació

Cada vegada són més les empreses que troben força dificultats a l’hora de reclutar personal qualificat. És a dir, recursos humans que tinguen coneixements mitjans i superiors sobre tasques tècniques en tot el nostre teixit productiu i industrial. En aquest sentit podem dir que les comarques de Castelló sol·liciten soldadors/es i no hi ha de suficients. Tampoc hi ha prou instal·ladors/es d’aire condicionat, auxiliars d’infermeria, fusteres o educadores infantils. Són exemples de la manca de qualificació, circumstància en la qual treballa la nostra administració per pal·liar-ho.

En aquest sentit, cal aplaudir la iniciativa de la nostra Conselleria d’Educació, encapçalada per Vicent Marzà a l’entorn de les qualificacions professionals. És a dir, multiplicar els tribunals als IES per tal que certifiquen coneixements de professionalitat amb la intenció de millorar la incorporació laboral dels nostres treballadors i treballadores, sobretot d’aquells que tenen una experiència laboral dilatada i que necessiten certificar-la. Així com també cal destacar l’incansable treball del secretari autonòmic d’ocupació, Enric Nomdedéu, que porta impulsant polítiques valentes per tal d’afavorir la inserció laboral dels nostres jóvens.

Millorar la a resposta formativa

Igualment, l’enorme esforç que els IES de Castelló en col·laboració amb les empreses estan duent a terme per millorar la a resposta formativa, tot oferint instal·lacions de primer nivell. És el cas de l’IES Politècnic, l’IES Caminàs, l’IES Vicent Castell, l’IES Ribalta o l’IES Matilde Salvador, entre d’altres, els qual connecten amb el nostre teixit empresarial no solament per cercar llocs per fer pràctiques sinó també per millorar la resposta formativa de cara al futur laboral dels estudiants.

En aquest escenari, es fa més necessari que mai conjugar empleabilitat i sostenibilitat, perquè cal avançar en una economia verda i respectuosa amb el medi ambient. Precisament són estos sectors els que lideraran l’oferta laboral dels pròxims anys. A Castelló, a Europa i al món. Sense dubte l’FP és garantia d’ocupació, benestar social i futur.

Regidor d’Educació a Castelló