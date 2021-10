Edusi per a ‘dummies’ i incrèduls

Des d’un principi, els Fons Europeus de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat que gestionem coordinadament amb la ciutat de Benicarló, han sigut diana d’atacs, desconfiança, incredulitat i de burla per part de l’oposició.

Durant anys, hem hagut de sentir com es tirava per terra la consecució de 10 milions d’euros per a Vinaròs (5 d’aportació municipal) al·legant la desconfiança permanent en una injecció econòmica que no podriem complir, gestionar ni fer realitat. En definitiva: calia desprestigiar aquesta oportunitat si o si, anteposant el seu interés polític per sobre del dels seus propis veïns.

Però davant de la desconfiança, el millor que podem presentar són dades:

La primera d’elles és la de la pròrroga que fa poques setmanes se’ns va acceptar i tindre a bé per part del Ministeri. Una pròrroga que ens permetrà gestionar els fons europeus un any més del que teníem previst. Del desembre del 2022 al desembre del 2023. Un temps necessari per tal de portar endavant les actuacions presentades.

La segona d’elles, és el tant per cent executat pels municipis de Benicarló i Vinaròs. Actualment, el tant per cent de les dos localitats és del 20,92% enfront del 8,96% de mitjana estatal. Una bona dada que realça la tasca feta per l’oficina tècnica i pels tècnics de l’Ajuntament de Vinaròs i Benicarló, als quals no queda més que agrair-los el seu bon saber fer per front a totes i cadascuna de les adversitats que han sorgit.

I la tercera, és el fet d’haver superat la primera de les auditories del Ministeri per avaluar les certificacions de les línies d’actuacions que s’estan portant a terme a la nostra ciutat i, que els fons rebuts estan seguint el full de ruta marcada.

Infraestructures com el Centre d’Inspiració Turística, la Passarel·la Ciclopeatonal sobre el riu Cérvol o el Nou Centre Social, seran una realitat gràcies als fons Edusi i a l’esforç de tots aquells que des d’un principi vam creure en què aquests fons europeus suposaven una oportunitat per a Vinaròs.

Un cop més, a aquells que han dubtat des d’un inici d’aquest programa o d’altres com el d’Edificant els diem: nosaltres, seguim treballant. Sense exabruptes, però amb la mirada posada en allò que interessa a la ciutadania: fets, realitats i oportunitats.

Seguim endavant.

Alcalde de Vinaròs