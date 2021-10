Fotovoltaica com alternativa, així no

La Humanitat camina de manera inexorable cap al precipici per culpa d’un model de desenvolupament insostenible que ha provocat el Canvi Climàtic. L’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle ha portat aparellat un augment de les temperatures que si no es frena no podrem escapar-nos dels seus impactes més negatius.

Des de organismes internacionals, com la ONU o des de la pròpia Unió Europea, s’han posat en marxa unes polítiques que posen en el centre aquest problema. Una branca molt important en elles és la que tracta sobre la transició energètica amb l’objectiu de deixar al darrere aquelles fonts d’energia més contaminants i treballar en la substitució per altres tecnologies més netes.

Els instruments que s’estan posant en marxa per afavorir aquesta transició, legislatius i subvencions, està cridant l’atenció d’inversors internacionals. I als ajuntaments de la Plana Baixa estan entrant projectes per a la implantació de grans plantes per a generació d’energia solar en terrenys agrícoles, ara prou devaluats per la crisi en aquest sector. Un d’aquests ha arribat de la mà d’un holding de empreses afincades a Espanya, però amb passaport noruec, per a cobrir amb vora 300.000 plaques solars, més de 340 hectàrees de terreny a Moncofa, la Vall d’Uixó i Xilxes.

Però, ja sabem com es comporten els miracles econòmics després de la bombolla immobiliària. I si alguna cosa hem après és que les inversions hem d’analitzar-les sota tres criteris: l’econòmic, el social i el mediambiental.

Un lloguer a 25 anys

Des del punt de vista econòmic, es presenten com la solució per als propietaris de finques que veuen com una oportunitat d’obtenir ingressos a llarg termini. Però la realitat passa per un lloguer a 25 anys a preus per sota del mercat o l’expropiació.

Si estudiem l’impacte en la societat veurem com la diferència entre llocs de treball creats amb el projecte i els que treballen cuidant el camp és molt important. Quantes persones faran falta per tindre cura de la macroplanta? Quantes persones treballen en el camp? Quantes perdran la feina?

I per acabar, la terra sobre la que col·loquen les plaques és terra fèrtil amb una flora i una fauna que es veurà afectada.

Des de Podem Moncofa, portem més de sis mesos treballant per a evitar que projectes com aquests interfereixen en el benestar del nostre poble, però que difícil resulta quan des del (des)govern municipal, el propi regidor d’agricultura, en compte de protegir-la, prefereix mal vendre-la.em sol·licitat la informació relacionada amb aquest projecte i al no tindre resposta, hem hagut de presentar una denúncia al Síndic de Greuges. La ciutadania es mereix estar informada i nosaltres, com oposició, tenim l’obligació legal d’exercir un control a qui ens governa. No volem que en un futur, les nostres filles i netes en pregunten: Per què no vau fer res per evitar-ho? No vau aprendre res de l’empastre immobiliari?

Regidor de Podem en Moncofa