Segona edició de bons del comerç

En aquesta ocasió es reservaran les primeres 48 hores del termini de compra de bons, els dies 2 i 3 de novembre, per a les persones que no van poder adquirir-ne en la primera campanya, i a partir del dia 4 podran accedir també les que ja en van gaudir. Els comerços i establiments d’hostaleria o de serveis es poden adherir fins el 21 de novembre.

En aquesta nova iniciativa l’Ajuntament inverteix 166.500 euros que se sumen als 200.000 euros invertits en la primera edició de fa tan sols tres mesos. Una demostració més del nostre suport, amb mesures econòmiques, tant al comerç com a l’hostaleria i al sector serveis dels barris de la ciutat, després de l’any i mig tan dur viscut per la pandèmia.

Al novembre tornem a posar en circulació bons de 20, 50, 100 i 200 euros, subvencionats al 50%, per als veïns i veïnes de Borriana, que es podran canviar per a gastar en botigues de proximitat i en hostaleria local adherits a la campanya. Amb la qual cosa, en el moment de comprar els bons, les persones participants pagaran el 50 per cent del seu valor nominatiu, i serà l’altre 50% l’import de la subvenció directa municipal.

De forma pionera

Es tracta d’una acció que hem pogut posar en marxa de forma reeixida, a més de forma pionera, ja que va ser Borriana el primer municipi de la Comunitat on es va començar a aplicar i ara, per segona vegada, també. Una mesura més de les implementades pel govern municipal per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el comerç i en l’economia local i, per això, inclou el sector de l’hostaleria, així com altres negocis de sectors vinculats a l’oci i els serveis, amb una llista àmplia de sectors.

La gestió dels bons serà duta a terme novament per la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV) com a entitat col·laboradora, gràcies al treball i la bona coordinació entre l’Ajuntament, la federació local de comerciants i l’autonòmica.

Després de l’edició de juliol, s’inicia ara, al novembre, una segona fase, dos mesos tradicionalment de descens de vendes. Amb els bons, es beneficia tant la ciutadania com els comerços i la societat en conjunt, ja que així es dona suport a un model productiu de proximitat, més sostenible econòmicament i mediambientalment, en què es genera una ocupació estable i de qualitat.

Tornen els bons a Borriana, enhorabona a tots i a totes!

Alcaldessa de Borriana