Propietarios de alquiler

Ayer el Tribunal Constitucional prohibía a los ayuntamientos cobrar el impuesto de plusvalía hasta que haya nueva regulación legal. Un método de cálculo erróneo algo que, aquí un servidor ha defendido siempre, incluso desde el atril del salón del plenos todo el tiempo que llevo de concejal. Motivo por el que, primero los miembros del Grau y ahora del Fadrell, me han desacreditado en público, sin embargo ayer el Tribunal Constitucional me dio la razón.

Y, aunque supone un varapalo para los ayuntamientos, solo será hasta nueva orden como ya han dicho. Y, para que todos nos entendamos, solo las administraciones locales dejarán de hacer caja con la plusvalía hasta encontrar el método de cálculo legal que sustituya ese alegal, sin necesidad de devolver lo que han cobrado erróneamente a los contribuyentes porque el fallo del TC no dicta carácter retroactivo, que habría supuesto la quiebra de los ayuntamientos. Con lo cual, la norma es un mal menor para las arcas municipales y un respiro contenido para los contribuyentes no afectados hasta nueva orden porque los que han tenido que pagar a sabiendas que era injusto, ahora todavía es más que no se les devuelva.

Cuando ocurren cosas de estas, nos da que pensar y es una lástima que pocos pueden ser propietarios de lo suyo. Cuando adquieres una vivienda, un terreno, un inmueble, lo que sea, te crees propietario y sin embargo, pagas al banco una hipoteca. Realmente eres un inquilino del banco. Y cuando donas esa propiedad o tus hijos la heredan también deben pagar por ello un impuesto de sucesiones que en nuestra Comunitat mantiene el tripartito de izquierdas, además de hasta ayer, la plusvalía y en un futuro el impuesto sustituto.

Esperemos que este error detectado por el cobro de las plusvalías se corrija para que el impuesto sustituto del futuro realmente solo se liquide a aquellos propietarios que obtengan un beneficio por la compra/venta herencia/donación de su inmueble y no a los que la operación ha supuesto un decremento en los mismos.

Portavoz Cs Ayuntamiento Castellón