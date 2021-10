Col·legis (i IES) de veritat

El passat mes de juliol vaig escriure ací per felicitar l’Álvaro Falomir pel seu 50 aniversari. Deia que parlava des del cor quan nomenava l’orgull d’alumna i alcaldessa per assistir en el mateix dia a la foto de família en el col·legi Ambaixador Beltrán abans de la demolició i a l’acte del mig segle de l’institut. Tres mesos després, mantinc la satisfacció pels passos que hem pogut donar en els dos centres per tal de dur-los cap a la seua renovació.

Si aquell mateix matí de juliol vaig signar el contracte d’obres per a l’enderrocament i construcció del nou Ambaixador Beltrán, hui les antigues vivendes de mestres ja estan a terra i podem veure els fonaments del futur col·legi. L’obra té moltes dificultats, tots ho sabem, però el curs està en marxa i la construcció també. Tant de bo el ritme continue amb la mateixa puntualitat i les molèsties a la comunitat educativa i el veïnat acaben com més prompte millor.

«Res més important per a aquesta alcaldessa que les obres d’un col·llegi», escrivia l’1 de juliol. I no estic satisfeta per les d’un col·legi. Són dos els que tenim en marxa. Esta setmana he passat també per les obres del Santa Quitèria, que avança a l’esquena del barri Corell. A l’esplanada buida creixen les parets d’un col·legi. I des d’on es veia el Grup B ara tindrem nous carrers i serveis. La vida d’un col·legi front l’abandonament d’allò que alguns coneixien com l’extraradi. Res d’això. Barris que busquen noves oportunitats.

El Santa Quitèria està en moviment per a alçar el vertader edifici que acabe amb els barracons «provisionals» que va instal·lar el Partit Popular en 2010 i que només ara veu la llum. Com l’IES Falomir, que es materialitzarà en la primavera de 2022. El projecte està pràcticament acabat, a l’espera de completar les assistències de treballs auxiliars i de presentar-lo a la comunitat educativa. L’equip que lidera l’arquitecte Fernando Zaragoza transformarà les velles instal·lacions en un campus modern amb els serveis que necessita l’Almassora del segle XXI.

Les obres eixiran a concurs públic en 2022, només un any després de l’Ambaixador. L’alcaldessa que les signarà és producte dels companys i companyes i del professorat que van convertir-me en la dona que sóc. Gràcies pel vostre treball.

Alcaldesa de Almassora