Ajudem les microempreses

A la primera part de l’any, les microempreses de fins a 10 treballadors i persones autònomes d’Almenara van poder optar a les anomenades ajudes parèntesi dintre del Pla Resistir promogut per la Generalitat Valenciana i al que l’ajuntament es va adherir per a ajudar econòmicament al nostre teixit de xicotetes empreses, comerç i autònoms per la situació provocada per la covid-19. En total van ser 72 les empreses que van participar, repartint-se un total de 143.522 euros entre elles, sumant les dues convocatòries que es van realitzar. Cal recordar que aquest pla estava finançat amb un 15% per l’Ajuntament d’Almenara, un 22,5% per la Diputació de Castelló i un 62,5% per la Generalitat Valenciana.

Ara, l’Ajuntament d’Almenara s’ha adherit a un nou pla d’ajudes destinat a les nostres xicotetes empreses i autònoms. Es tracta del Pla Reactivem Castelló-Empreses que ve de la mà de la Diputació de Castelló, pel que es repartiran 38.480 euros més entre totes aquelles microempreses de fins a 10 treballadors i autònoms que formalitzen la seua demanda i que complisquen els criteris de les bases, que en aquest cas s’han obert a tots els sectors.

Així doncs, les empreses i autònoms interessats encara poden presentar la seua sol·licitud fins al proper dimarts 2 de novembre. Segons les bases podran accedir a les ajudes els autònoms i microempreses de fins a 10 treballadors que complisquen els requisits de figurar d’alta en l’IAE d’Almenara (o estar exempt figurant en el llistat pertinent), i que l’activitat es realitze en el terme d’Almenara o si no hi ha local, que el domicili fiscal es trobe en el municipi. Les empreses i autònoms que vulguen optar hauran d’estar en funcionament a 30 de setembre, i estar al corrent de les seues obligacions amb el consistori. Tota la informació la poden trobar a la seu electrònica de l’ajuntament.

Col·laborar i ajudar

Diuen que tota pedra fa paret, i per això, amb aquestos plans des de les diverses administracions volem col·laborar i ajudar a un dels sectors que més estan patint per la situació econòmica provocada per la pandèmia i les restriccions, les nostres xicotetes empreses, el nostre comerç, la restauració o els autònoms. I per això, des de l’Ajuntament d’Almenara col·laborarem amb aquestos plans que han eixit tant a nivell autonòmic com provincial per a ajudar a les empreses i persones autònomes de la nostra localitat i així posar el nostre granet d’arena per a poder alleujar la seua situació.

Les xicotetes empreses són un teixit importantíssim per a la generació d’economia i ocupació en un municipi, i a Almenara, no ho són menys, per això, des de l’Ajuntament seguirem adherint-nos a aquestes iniciatives i seguirem buscant mesures per a fomentar i ajudar a aquest sector en la nostra localitat, buscant la reactivació econòmica després d’aquesta situació sanitària sobrevinguda que ens ha portat el més d’any i mig que portem ja amb la covid-19.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló