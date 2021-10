Hace escasamente una semana tuve la suerte de participar en una jornada de trabajo con cargos electos de la Comunidad Valenciana. Fue en Cofrentes, un ejemplo de municipio liberal en el que rodeada de compañeros de Ciudadanos impartí la ponencia Eficacia y eficiencia en la gestión municipal. Dos palabras que utilizamos demasiado a la ligera en política y a las que hoy me gustaría referirme con la importancia que creo que merecen. Al menos para mí y para todo el equipo que forma parte del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Es tiempo de elaborar los presupuestos del próximo año, sin duda la herramienta más importante de cualquier gobierno municipal, provincial o autonómico. Y es precisamente ahora cuando la eficacia y la eficiencia deben cobrar todo su significado y relevancia. Buena parte del éxito y la materialización de los proyectos depende de ambas, porque el mejor gobierno no es el que gasta más o más ahorra, sino el que mejor invierte y en aquello que realmente mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Es algo aparentemente sencillo, pero lo sencillo no siempre es fácil de lograr. El éxito de cualquier empresa se basa en el factor humano. Quien no lo tenga claro no conoce ni las mínimas normas de avance empresarial. Las empresas son como son sus empleados, atrás quedaron los tiempos de dirigir una nave de espaldas a la plantilla. Lo mismo sucede en la administración pública. Son nuestros técnicos municipales los que tienen la llave de una administración ágil, accesible o dinámica, y somos los responsables públicos quienes debemos poner todas las herramientas a su alcance.

Por eso quiero compartir con todos los vecinos mi tranquilidad y confianza con las cuentas del próximo ejercicio, desde que asumí la alcaldía solamente he encontrado implicación, motivación y ganas de mejorar en cada funcionario municipal. Mi gratitud por su dedicación, no puedo estar más contenta de su actitud y cariño personal. A cada problema, una solución. A cada reto, alternativas y posibilidades con las que no habíamos contado. Oropesa del Mar la hacemos grande entre todos. Y para ser mejor, primero debe ser más eficaz y eficiente.

Alcaldesa de Oropesa del Mar