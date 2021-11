Una de les principals apostes que des del govern municipal vam fer a l’inici d’esta legislatura va ser pels barris. Una aposta real, ja que vam crear la Regidoria de Dinamització de Barris perquè servira de pont entre l’Ajuntament i les associacions veïnals i la ciutadania. Això ha suposat millorar la comunicació existent i estar més a prop, coneixent de primera mà les seues necessitats i propostes.

Ha sigut la millor manera de continuar amb el projecte iniciat la passada legislatura amb Govern al teu barri. El seu objectiu era acostar-nos a tots els barris a rendir comptes del treball realitzat per l’Ajuntament i també explicar els projectes de futur de la nostra ciutat i recollir les propostes i suggeriments de la gent. Enguany ja hem fet tres visites (Toledo, Carbonaire i Colonia San Antonio) i en el mes de novembre continuarem pel Carmadai, Colonia Segarra i Assumpció-Sant Vicent.

Ho fem perquè entenem que la democràcia és més que anar a votar cada quatre anys i desentendre’ns d’allò que passa al nostre voltant. Per això estem segur que la millor manera de treballar per la nostra ciutat és braç a braç amb la gent, escoltant-los i estant al seu costat. Una tasca que ha sigut més difícil en l’últim any i mig per la situació de la pandèmia, però que ara hem reprès amb força, amb un contacte fluïd i directe amb els vallers i valleres.

Esta aposta pels barris es pot vore també en les inversions que estem realitzant. Fa uns dies el Pla d’Asfaltat ha començat pel Grup La Unió, amb els treballs als carrers entre les illes 2 i 14. Amb esta actuació haurem asfaltat pràcticament la totalitat del barri entre esta legislatura i l’anterior, quan es va actuar en la zona dels blocs i de la caserna de la Guàrdia Civil.

Amb una inversió de 120.000 euros també asfaltarem dos carrers i dos travessies del Carbonaire, el carrer General Picazo i uns trams del Polígon de la Travessa. Des de l’Ajuntament ja estem treballant en el Pla d’Asfaltat del pròxim pressupost per a gradualment arribar a tots els barris de la ciutat, perquè tenim el compromís d’anar renovant aquelles zones més afectades.

També hem començat una de les obres més reivindicades des de fa molts anys per les associacions de veïns del Carbonaire i el Toledo: la connexió entre els dos barris amb la creació d’una vorera a l’inici del carrer 12.a sigut una intervenció complicada burocràticament, ja que primer s’han hagut de comprar els terrenys, arribar a un acord amb la Conselleria per a poder utilitzar-los i desviar una línia elèctrica. Però les obres ja estan en marxa i en poques setmanes seran una realitat.

Però la nostra aposta pels barris va més enllà d’estes actuacions urbanístiques i des de la Regidoria de Dinamització de Barris hem impulsat la realització d’activitats per a tots els públics: Halloween, teatre infantil, serenates amb la Rondalla Vallera, cine a l’aire lliure, visita dels patges reials i implicació en la programació contra la violència de gènere, entre altres. Són accions que han sigut molt participatives i que tenim intenció d’ampliar. Els nostres barris fan gran la Vall.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó