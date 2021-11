D’esquena a la joventut

Aquesta columna és un recordatori a tots eixos governs que omplin de promeses els seus programes i despres se n’obliden. És el cas dels joves i les joves i del govern de dretes que tenim a la població d’Almassora. És el que passa quan es ven un projecte polític al millor postor (o als vots d’investidura). És el que ha provocat el partit socialista pactant amb un partit com Ciudadanos.

Les polítiques adreçades a la joventut que va posar en marxa Compromís, amb un espai juvenil propi al lloc que ocupa l’auditori del carrer de les Boqueres, amb una àmplia agenda d’oci educatiu, amb accions de suport a l’èxit escolar i de promoció dels estudis secundaris i superiors, amb una clara aposta per la integració social... Tot ha quedat enrere. Per desgràcia, tenim tants exemples per a demostrar el bloqueig, que la veritat és que fa llàstima enumerar-los.

L’equip de govern PSOE-Ciudadanos no ha sigut capaç ni de mantindre el que ja hi havia fet. I molt menys de continuar la tasca duta a terme. Seguim sense tindre una Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, tan necessària per a una població com Almassora. Parlem d’un espai que reduiria les adiccions a substàncies tan perilloses com l’alcohol, però també les addiccions digitals i a mals hàbits com el joc. Necessitem tots estos recursos pel nostre pes demogràfic i per la problemàtica tan gran en matèria d’addiccions que pateix la nostra joventut. La regidoria de Joventut, en mans de Ciudadanos, tampoc no ha sigut capaç d’oferir el servei d’atenció psicològica a les persones joves que hem demanat en diferents òrgans de l’Ajuntament, de vital importància en els moments de pandèmia que vivim.

No acabaríem mai si volguérem enumerar totes les iniciatives bandejades i totes les necessitats que segueixen sense cobrir-se a Almassora. Durant els quatre anys de govern amb Compromís, les polítiques per a la joventut van ser clau, amb exemples tan significatius com el projecte de centre juvenil, el programa Joves per Almassora adreçat a joves amb diversitat funcional per oferir-los alternatives d’oci i integrar-los en la vida social o el de diagnòstic i prevenció d’addicions als centres educatius.

Ara es governa d’esquena a una part de població que és el futur d’Almassora. I el futur cal pensar-lo i planificar-lo com el poble es mereix.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora