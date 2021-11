CV-149, promesa cumplida

Pocas veces la nomenclatura de una carretera ha significado tanto para un municipio y, no me importa confesarlo, para la carrera política de quien escribe estas líneas. A veces dos simples letras, unidas a tres únicos números, pueden esconder años de esfuerzo, dedicación, trámites y una promesa a la ciudadanía. Una promesa cumplida llamada CV-149. El primer compromiso electoral, desde el pasado viernes ya una realidad, con el que me presenté a las elecciones municipales por Ciudadanos en Benicàssim. Por eso hoy he tachado una casilla más en el programa electoral que aún conservo de 2019. Y no es la primera.