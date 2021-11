Dignitat i democràcia

Sabran vostès que fa unes setmanes una associació ultra va interposar una cautelaríssima contra l’entrega d’uns lots de llibres de temàtica LGTBI als instituts públics de Castelló. Aquesta petició es basava en que si fèiem entrega d’aquests lots de llibres estàvem vulnerant la llibertat religiosa i ideològica del jovent de la nostra ciutat, i la cosa és que la jutgessa la va admetre a tràmit.

Front a aquesta resolució la resposta ciutadana no es va fer esperar i una autèntica onada de solidaritat amb nosaltres va donar la volta al món; la indignació i la protesta social va ser contundent i rotunda. Evidentment, l’Ajuntament de Castelló vam apel·lar l’auto que segrestava els llibres i el jutge ens va donar la raó. Però per als radicals d’ultra dreta açò no podia quedar així.

És en eixe moment quan comença una campanya contra nosaltres basada en mentides i aberracions com que repartim pornografia a menors i altres bogeries delirants. La finalitat que persegueixen està clara: segrestar llibres, tancar armaris i tornar a temps obscurs mitjançant el soroll, la mentida i el discurs d’odi. Una campanya amb la que col·laboren mitjans d’ultradreta, pseudoreporters que ens persegueixen pel carrer acusant-nos de barbaritats i aberracions amb tot el suport de partits que s’autoproclamen defensors dels drets LGTBI, liberals i demòcrates. De fet, és el representant a Castelló d’eixos abogados ultres qui anava acompanyant i apuntant al reporter que ens va assetjar al regidor Ribes i a mi; un representant que està en files del partit gavina i que, a més, anava en les llistes municipals populars de les últimes eleccions.

I haurien de reflexionar, perquè utilitzar la mentida i l’assetjament per a fomentar el discurs d’odi no beneficia a la democràcia, més bé tot el contrari: només beneficia la radicalitat i el feixisme.

Així que nosaltres seguirem treballant en la inclusió, la diversitat i la tolerància per tindre una societat igualitària, lliure i democràtica. Front a la mentida i la demagògia, nosaltres, dignitat i democràcia.

Regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló