La nostàlgia agrària

El debat sobre la nostàlgia evidència la incapacitat per generar una discusió de futur --que en un acte anomenat Espanya 2050 se convide a intervindre a una escriptora que parla sobre els anys 90 ho demostra--. Genera també un focus sobre les realitats rurals, que si bé han aconseguit situar-se en el centre del debat públic, de nou poden ser víctimes d’una transició ecològica de la qual haurien d’estar triomfadores. I sobre tot el debat de la nostàlgia parla als i dels derrotats del projecte neoliberal en termes generacionals, de classe i de territori.

Este diumenge va començar la Fira de la Taronja de Castelló, un mercat de venda directa per als cítrics produïts al terme. La setmana passada vam discutir amb els productors participants una pujada de preus: entre els arguments hi havia crítiques a la pujada de la llum, a les importacions i reivindicacions de la producció local; un discurs anti-neoliberal. Eixes crítiques no han de trobar resposta necessàriament en l’esquerra, de fet, les principals amenaces estan arribant més bé de la dreta reaccionària. Però això no pot significar abandonar la disputa. La nostàlgia de l’època de bonança i prosperitat del sector agrari ha de trobar resposta en propostes de transició cap a un sistema agroalimentari més curt, respectuòs amb el medi ambient i just amb el productor. Les identitats col·lectives sempre són una vehiculació provisional d’elements del passat en el present i projectats a futur. No renunciem a reivindicar el millor dels nostres pares i mares a l’hora de pensar els projectes que venen.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló