Borriana congela impostos i taxes

Des de l’equip municipal de govern de Borriana hem decidit congelar els impostos i les taxes municipals per al pròxim exercici 2022, per no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania davant la crisis de la covid.

El nostre objectiu és mantindre la qualitat dels serveis públics, però sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, amb la finalitat de continuar ajudant la ciutadania i totes les activitats econòmiques de la ciutat.

És per això que hem apostat per congelar les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, a pesar de l’increment del 4,8% de l’IPC que afecta, sobretot, els grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal.

Entre les taxes es troba la més rellevant per al consistori, quant a la recaptació, l’IBI que representa una gran part dels ingressos del compte municipal, així com l’impost de circulació de vehicles, el preu de l’aigua potable, el cementeri, gestió de residus o les activitats esportives i culturals. A més, es conserven els beneficis fiscals i les bonificacions aprovats en els últims exercicis.

Això suposa per a la gestió municipal un repte extraordinari d’equilibri econòmic, perquè el pressupost de despeses haurà de suportar un augment important pels increments dels costos que haurem d’assumir amb els mateixos ingressos que l’any passat, sense que afecte a l’eficiència dels serveis públics.

No hem d’oblidar també que ja hem aplicat els beneficis fiscals que hem considerat justos, amb criteris de capacitat econòmica, hem equiparat les bonificacions de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses i també hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del Medi Ambient.

Una aposta valenta

Som conscients que es tracta d’una aposta valenta, tenint en compte que per a 2022, a més de l’increment de l’IPC, hem d’assumir l’augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, amb un cost de més de 438.00 euros. Sense obviar l’important increment del capítol I, de personal, no només per la pujada salarial del 2% que arrepleguen els Pressupostos Generals de l’Estat i pels triennis dels funcionaris, sinó perquè ens hem compromès a pujar 7,5 professionals en els Serveis d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic, per a complir amb la ràtio.

Confiem a mantindre l’equilibri pressupostari en 2022 amb l’increment de les transferències de la Generalitat Valenciana, el Pla d’Inversions de la Diputació de Castelló i les convocatòries de subvencions dels programes europeus Next Generation que ens permetran mantindre el nivell de les inversions i poder dedicar els recursos propis al manteniment dels serveis municipals.

La congelació d’impostos és un acte de responsabilitat de l’equip de govern de Borriana en benefici de l’economia local i de tota la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana