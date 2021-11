La semana pasada leía una noticia que me dejó anonadado: una madre se quejaba de la situación de su hijo, adicto a las drogas, y las dificultades para internarlo. La noticia --aún sigo en mi asombro-- que me dejó anonadado es que el niño ¡tiene tan solo 13 años!

Recordaba, con este motivo, un libro de Karl Popper que, al principio (parafraseando, tal vez, a Aristóteles), afirma: «Todos los seres vivos van a la búsqueda de un mundo mejor», aunque por diferentes caminos, decimos nosotros, pues contrariamente a como recuerda el dicho popular no «todos los caminos conducen a Roma». Y este es uno en los que alguien se pierde y llega a un destino equivocado y a un mundo peor.

Y es que nuestra inteligencia se ha desarrollado más rápida que nuestra conciencia moral. Y aunque «la ciencia es el conocimiento mejor y más importante que tenemos –sigue diciendo el autor citado--, está muy lejos de considerarlo el único». Y nuestra ética, pongamos por caso, no ha avanzado a este ritmo. No sé si es cuestión de la familia o de la escuela, pero casos como el expuesto constituyen motivo de profunda reflexión. La educación resulta fundamental. Otra cosa muy distinta, pero obvia, es que la persistencia de tales situaciones produce pingües beneficios a ese otro mundo, el de los infractores… que también necesitan educación, sobre todo moral.

En cambio no todo el mundo es malo. Yo que he convivido con distintas culturas y sociedades, he conocido el talante moral de individuos que han abandonado todo para coadyuvar a un mundo mejor. Hace falta concienciar a la sociedad en la búsqueda de un mundo mejor, que, pese a las apariencias, está a nuestro alcance. Este es un mundo de contrastes.

Profesor