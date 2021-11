Almassora té ALMA

I cor de Cultura. Ho vam demostrar cada setmana amb una programació repleta d’actes per a tots els públics. Després de superar els episodis més durs de la pandèmia, la Casa de la Cultura s’ha convertit en l’epicentre d’actes musicals, artístics o literaris. I és precisament en ella on s’està desenvolupant amb èxit l’III Festival Internacional de Curtmetratges ALMA, que finalitza aquest divendres 5 de novembre. Després de rebre en la seua primera edició 432 treballs de més de 20 països i convertir-se en un referent.

No solament per l’èxit que ha acompanyat a l’esdeveniment des del seu inici, sinó revolucionari en la seua concepció. Una plataforma virtual en la qual el director de la cinta puja el seu curtmetratge per a participar en qualsevol festival. Una vegada enviada la producció a través d’internet, el comité la rep i decideix si té suficient qualitat per a participar en la mostra. Els números evidencien que aquesta proposta impulsada des de la regidoria de Cultura ens ha posicionat dins del panorama cinematogràfic internacional. La meua enhorabona al seu director, Sergi González, i tot el seu equip.

De la mateixa manera que en les dues edicions celebrades anteriorment, el festival comptarà amb dues seccions: la secció Oficial, per a curtmetratges nacionals i internacionals, i la secció Provincial, dirigida per a obres creades per autors de la província de Castelló. Aquest dissabte 6 de novembre la Casa de la Cultura acollirà la gala de lliurament de premis i la reproducció de les tres obres guanyadores. Ens queden 48 hores apassionants d’amor pel cinema amb molta ÀNIMA. Com tot el que fem.

Per damunt de tot, ALMA suposa una aposta honesta pels nous talents. Per tots eixos jovens creadors als quals tant costa donar una oportunitat en els seus inicis. Invertir en la seua qualitat present és fer-ho, com no, en el seu valor futur. I ajudar-los quan més ho necessiten. Aqueix també és el paper de les institucions públiques.o deurie de ser, almenys.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Almassora