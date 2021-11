Querido/a lector/a, es evidente que gobernar no es fácil y, en consecuencia, gobernar bien y para todos, aún suena como algo que esta al lado del milagro y de lo imposible. Entre otros motivos, y hay más de mil, pero este es esencial, porque existen clases, colectivos... que tienen intereses contrarios. Tanto es así que la gente se acerca a la política y al gobierno a partir de los partidos, a través de las organizaciones e intereses de una parte de la sociedad y no de otra. Pero también, y no agota la idea pero no es cuestión menor, porque junto al poder político existen otros poderes que inciden en las decisiones del gobierno y, muchas veces, no defienden ni el bien común ni la justicia social.

No obstante y a pesar de la dificultad del buen gobierno, hay situaciones en las que las diferencias deberían abandonarse y evitar la confrontación en beneficio de unir fuerzas para defender la vida, a nuestra tierra y a sus gentes. Y me refiero, por denunciar un comportamiento local no adecuado, que en medio de la pandemia y de la muerte de más de 100.000 personas, se ha visto y sufrido como alguna fuerza política y por intereses particulares, no solo no arrimó el hombro sino que, encima, dividió al acusar al presidente del gobierno de criminal. O peor aún si cabe, apenas ha comenzado la Cumbre del Clima en Glasgow, ya se sabe que los gobiernos del mundo no están cumpliendo los acuerdos y las medidas a las que se comprometieron para recortar la emisiones de gases y evitar el aumento de la temperatura del planeta y sus efectos catastróficos.

Querido/a lector/a, es evidente que gobernar no es fácil, pero no cabe duda de que, a todos los niveles, el buen gobierno reclama la participación y la exigencia activa de la ciudadanía. No se debe pasar de ese quehacer moral porque, en ese caso, el buen gobierno o no aparece o se desvía.

Analista político